Почему русская Одесса сдалась украинским националистам

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3 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:44  |  vz.ru
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Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Ракета «Ангара» пошла на снижение

На выставках «Ангара» смотрится привлекательно, а в реальных условиях она никому не нужнаФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Роскосмос оперативно отреагировал на утечки о разрыве контракта с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». В госкорпорации пояснили, что заменили «Ангару» на «Союз-2.1» только для запуска спутников «Гонец» в 2021 году. А старт производства «Ангары» руководство Роскосмоса назвало приоритетной задачей. Почему за 20 лет «Ангара» так и не стала серийной и нужна ли теперь эта ракета России? Подробности...
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Католическая церковь теряет власть над деньгами

Католическая церковь делает выбор между деньгами и святостьюФото: Dinuka Liyanawatte/Reuters
Ватикан, богатейшая церковь в мире, находится на грани банкротства. По крайней мере, так утверждает итальянский журналист Джанлуиджи Нуцци, получивший доступ к финансовым документам католической церкви. В чем причина происходящего и почему при всем при этом некоторые высшие руководители Ватикана оказались весьма богаты?  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Зачем России Черный континент

Герман Садулаев, писатель, публицист
Третья мировая война, если она, не дай бог, состоится, будет не войной между социалистическим лагерем и капиталистическим концлагерем, не между христианским Западом и мусульманским Востоком. Это будет война между Китаем и Индией. За Африку. Подробности...
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Передо мной мой народ ни в чем не виноват

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Россия могла плавно перейти из 1985 в 2000 год

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Именно «разворот самолета» начал в России новую эпоху, которая длится до сих пор. И, конечно же, именно недолгое примаковское премьерство было передышкой в аду либерального варварства. Подробности...
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              Почему русская Одесса сдалась украинским националистам

              Одесситы во время акции «Реквием по Жукову»    3 ноября 2019, 16:10
              Фото: timer-odessa.net
              Текст: Алексей Нечаев

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              Один из самых пророссийских городов Украины вновь оказался в центре внимания СМИ. Причиной этому стал снесенный в Одессе барельеф маршалу Георгию Жукову. При этом в соцсетях одесситов подвергли критике за недостаточно активную акцию протеста. Что происходит с русским сопротивлением в старом русском городе на Украине?

              В четверг украинские праворадикалы из организации «Национальное сопротивление» демонстративно снесли барельеф маршалу Советского Союза Георгию Жукову со здания одесского Приморского военкомата, пообещав на его место установить мемориальную доску украинским карателям.

              Спустя сутки на акт вандализма отреагировал мэр Одессы Геннадий Труханов, назвав снос барельефа «плевком в лицо» горожан. Он также раскритиковал Минобороны Украины, которое не стало возражать против уничтожения барельефа. Причем снесшие памятник радикалы ссылались на «разрешение квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны» и закон о декоммунизации.

              Но горожане с поведением радикалов мириться не стали, так как Жуков имеет для Одессы особое значение. Напомним, что летом 1946 года Жуков был назначен командующим Одесским военным округом, где в послевоенное время начался разгул преступности. Оценив ситуацию в городе, маршал Победы потребовал очистить Одессу от криминала в кратчайшие сроки.

              Широкую известность получила операция по борьбе с преступностью под названием «Маскарад», в ходе которой на улицах Одессы ночью стали появляться хорошо одетые мужчины, порой в сопровождении модно одетых спутниц. Налетчики нападали на этих прохожих, не зная, что на самом деле это переодетые в штатское офицеры, получившие указание стрелять на поражение. При этом в качестве меры устрашения тела застреленных бандитов с улиц города убирали не сразу. В результате преступность в Одессе сократилась до довоенного уровня, а осенью 1947 года в городе провозгласили окончательную победу над организованной преступностью.

              Помня об этом, жители города, в силу своих возможностей провели акцию протеста под названием «Реквием по Жукову». По данным одесской полиции, субботняя акция прошла спокойно, но как только участники мероприятия разошлись – праворадикалы варварски разбросали все принесенные одесситами цветы и лампадки.

              Это вызвало бурную реакцию как на Украине, так и в России. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «зверьем» неонацистов, осквернивших мемориал маршалу. По ее словам, акция протеста привела «продолжателей дела Бандеры и Шухевича в звериное состояние, и они стали жечь цветы». «Жечь в Одессе неонацисты научились. Цветы, людей... Но послушайте, как это зверье, снимая на телефон женщину, которая попыталась вступиться за память Жукова, все обосновало: «Это Украина. Нам не нужно героев советских», – обратила внимание дипломат.

              «И это говорится в стране, где герои, ученые, общественные деятели Российской Империи и Советского Союза, от Сергея Королева до Владимира Вернадского называются выдающимися сынами Украины, а вклад Советской Украины в создание ООН является примером особой гордости Киева. Все смешалось в националистическом угаре», – подчеркнула спикер МИД России.

              В свою очередь, депутат Верховной рады Максимум Бужанский в своем телеграм-канале призвал одесситов к сопротивлению. «Прочел, что одесситы пришли с лампадками к месту отбития от стены барельефа Жукову. Простите, но это очень смешно. В Одессе, городе, мягко говоря, вполне отрицательно относящемуся к отбивателям барельефов, лампадки? Серьезно?», – задался вопросом депутат.

              «Надеюсь, что я неправ, но вы или дайте *** один раз отбивателям, и лампадки не понадобятся. Или готовьтесь нести их к памятнику Екатерине, Дюку, всему, что вам дорого, привычно, близко. Они ж не памятники ломают, они вас ломают, а лампадки в этом вопросе слабо помогают», – полагает парламентарий.

              Российский военный корреспондент Александр Коц также сокрушался по поводу того, что кроме одной женщины никто не смог возразить праворадикалам. «Ну вот и бесславный конец акции протеста против сноса барельефа Жукова в Одессе. Пришли нацики, раскидали все цветы и лампадки, собрали в кучу и подожгли. И только одна женщина имела смелость им хоть что-то возразить. Грустно...», – написал в своем телеграм-канале Коц.

              В то же время экс-депутат Одесского горсовета, журналист и политтехнолог Игорь Димитриев заявил, что подобные высказывания ему напоминают «обвинения в стиле «не так восстали», которые звучали в адрес одесситов в 2014-2015 годах».

              «Но я ни разу не слышал подобных упреков со стороны тех, кто воюет в рядах ополчения Донбасса или в Сирии. Причем Одесса является одним из главных поставщиков военных кадров в ЛДНР. По некоторым данным, в рядах ополчения сражаются порядка 4 тысяч одесситов. Это третья по численности группа после, собственно, жителей Донецка и Луганска», – сказал Димитриев газете ВЗГЛЯД.

              Он напомнил, что у Одессы действительно был огромный мобилизационный ресурс. Но после того, как в мае 2014 года пророссийские протесты были кроваво подавлены – многим представителям гражданского сопротивления пришлось покинуть город.

              «Тысячи людей выехали в Донбасс. Немало земляков я встречал и в Сирии. Еще сотни людей разбросаны по тюрьмам Украины. Это такого уровня бойцы и смельчаки, которые совсем неровня журналистам, пишущим в соцсетях разные гадости», – отметил Димитриев.

              По его словам, «Одесса в 2014 году восстала более, чем кто бы то ни было». «Даже более, чем Крым и Севастополь. Но Одесса никогда не входила в стратегические планы российского руководства и не имела с РФ общей границы. То есть, город оставался лишь в новостях федеральных каналов и наблюдал демотивирующий пример Донбасса, где гибнут дети и бесконечно длятся Минские соглашения», – продолжил собеседник.

              «А после 2-го мая и пожара в Доме профсоюзов одесситы  поняли, что у них нет никаких шансов и никаких надежд.

              Например, снос барельефа Жукову осуществляла криминальная группировка Сергея Ходияка, который лично участвовал в массовых убийствах 2-го мая. Однако его демонстративно избавили от уголовной ответственности, дабы подавить волю к любому сопротивлению», – подчеркнул политтехнолог.

              О том, что к Ходияку нет никаких претензий со стороны государства напомнил и одесский историк Александр Васильев. «За попытку организации покушения на него сидит в тюрьме Денис Шатунов, который в шоковом состоянии после гибели друга попал в грамотно расставленную ловушку СБУ. Дениса уже несколько раз украинская сторона исключала из списков на обмен, якобы он не политический заключенный, а уголовник», – написал Васильев на своей странице в Facebook, добавив, что семья Шатунова теперь находится в бедственном положении.

              Таким образом 5 лет активной работы СБУ и МВД дали результат: пророссийски настроенные люди понимают, что смысла в массовых протестах нет. Это вынуждает их уходить либо во внутреннюю миграцию, либо во внешнюю, стараясь выехать к родственникам в США, в Европу, Израиль и Россию.

              «Потому здесь одесситов не критиковать нужно, а посочувствовать им. А садиться в тюрьму и несколько лет ждать обмена, чтобы кто-то из блогеров или политиков потешил свое медийное самолюбие – не надо. Безусловно, Жуков выдающийся полководец и знаковая личность для Одессы. Но я думаю, что барельеф мы всегда сможем восстановить, а вот оставшихся людей надо ценить и беречь», – резюмировал Димитриев.

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