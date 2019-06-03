Кернес бьёт Зеленского его же оружием

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3 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 11:47  |  vz.ru
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
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В войне с С-400 США несут огромные потери

Нарендра Моди и Реджеп Эрдоган не откажутся от заключенных с Путиным соглашенийФото: GIANLUIGI GUERCIA/EPA/ТАСС
Ничто так хорошо не иллюстрирует неудачи политики сдерживания России, как попытка давить на нас через трубопроводы и торговлю оружием, особенно С-400. Сорвали строительство «Южного потока» – получили «Турецкий поток», пытались сорвать поставки С-400 Турции – улучшили связи Москвы и Анкары. Теперь пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Индию и внести смуту между Россией и Ираном. Результат будет прямо противоположный ожиданиям США. Подробности...
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Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
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Кернес бьёт Зеленского его же оружием

Полиция не стала мешать агрессии против памятника маршалу ЖуковуФото: РИА Новости
Снос памятника Жукову в Харькове только внешне выглядит как традиционный вандализм украинских националистов. Стоит приглядеться к тому, когда был поставлен монумент и во время каких политических событий он был снесен. Случай лишь кажется рядовым, но на самом деле прямо связан с предстоящими выборами в украинский парламент.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Климатическая бомба в головах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вся эта движуха с климатом – просто калька с коммунистических идей. Если в начале это выглядело как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции миром, то сегодня – уже как стройная идеологическая система. Подробности...
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Осознание конечности земной жизни накрывает дважды

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Правительство одарило нас чудесным термином – «срок дожития», и независимо от того смысла, который вкладывает в эти слова российская бюрократия, они звучат как приговор нынешнему обществу. Подробности...
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Между Конституцией и севрюжиной с хреном

Алексей Алешковский, сценарист
Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и в первую очередь для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...
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            Кернес бьёт Зеленского его же оружием

            Полиция не стала мешать агрессии против памятника маршалу Жукову   3 июня 2019, 10:56
            Фото: РИА Новости
            Текст: Николай Стороженко

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            Снос памятника Жукову в Харькове только внешне выглядит как традиционный вандализм украинских националистов. Стоит приглядеться к тому, когда был поставлен монумент и во время каких политических событий он был снесен. Случай лишь кажется рядовым, но на самом деле прямо связан с предстоящими выборами в украинский парламент.

            Маршалу досталось, что называется, рикошетом. В воскресенье в Харькове проходил съезд новой партии «Доверяй делам». У её руля стоят мэры двух русских городов – Харькова и Одессы: Геннадий Кернес и Геннадий Труханов.

            Президентские выборы показали, что осколки бывшей Партии регионов набирают всё меньше голосов. Объединиться они тоже не способны – половину кампании они потратили на выяснение отношений друг с другом. Ну а результат голосования показал, что молодёжь Юго-Востока проголосует за партию Зеленского – если ничего не делать. Вот мэры и зашевелились.

            Зашевелились и националисты. «Реванш», «Русский мир не пройдёт» и такое прочее. Участникам съезда устроили что-то вроде «коридора позора». Ну а после пошли валить памятник.

            Обычные люди, даже выходя на акцию протеста, не берут с собой гвозди, молотки, брезентовые ленты для такелажных работ. То есть снос памятника был в программе заранее. Сначала планировались казни, потом – аресты, потом решили совместить. Полиция молча взирала и не вмешивалась.

            Националисты, конечно же, успели обозначить случившееся: ещё одно проявление декоммунизации. Но тут небольшая заминка. Даже две.

            Жуков – несомненно деятель эпохи СССР. Только вот бюст ему установлен в Харькове был уже во времена независимой Украины. Вторая – декоммунизация, несмотря на внешнее варварство, процесс всё-таки упорядоченный. Есть списки объектов, есть закон о декоммунизации. Ни Жуков, как историческая личность, ни монументы в его честь в этих документах (пока) не фигурировали. То есть случившееся – банальный произвол распоясавшихся гопников.

            Обидно, конечно, но не будем расстраиваться. И Кернес, и другие экс-регионалы уже пообещали, что восстановят памятник.

            И вот как раз с этого момента время впасть в здоровую паранойю.

            Хитрый план

            На дворе 2019 год, то есть с момента евромайдана, госпереворота и бегства Виктора Януковича прошло уже более пяти лет. Практически всё, что могли и хотели свалить – за это время уже свалили. То есть вот стоял-стоял Жуков пять лет при националистах и Порошенко – а упал только при Зеленском. Том самом, за которого полутора месяцами ранее в едином порыве голосовал Юго-Восток Украины, протестуя таким образом против ненавистного Порошенко. Но если тогда Кернеса и экс-регионалов это вполне устраивало, то сейчас – резко перестало.

            Более того, харьковский, а теперь уже российский политолог Константин Долгов предполагает, что следующим и вовсе может упасть памятник Екатерине II в Одессе. И для этого есть все основания: свалить Екатерину II националисты пытаются уже лет 15. Лучшего старта для новой партии старых «регионалов» и придумать нельзя – это тут же накрепко вобьёт избирателю в голову тезис: «Зеленский заодно с нацистами».

            Но всё это означает, что «коридор позора», а затем и разрушение бюста маршала Победы – всё это согласовали и заказали у националистов сами же создатели новой партии, в том числе мэр Харькова?

            К сожалению, именно так и получается. Причём указывает на это не только общая логика событий, но кое-какие моменты пятилетней давности. Вспоминает одесский фотокор Максим Войтенко: «...много раз слышал, что ещё до Майдана Кернес одной рукой кормил русский движ, другой – украинский. И именно он спас от тяжелой и неприятной смерти боевиков [Андрея] Билецкого, стрелявших в марте 2014-го по русской толпе, убивших двух человек и потом взятых в осаду в здании [горсовета]. Мне говорили, что Кернес лично вывозил этих боевиков в своей машине».

            Окей, сказать и написать можно что угодно. Тогда давайте посмотрим, что говорил сам Кернес в то время, пока такие избирательно-агрессивные националисты (никого из участников съезда не тронули, а памятник свалили) старательно изображали стаю бабуинов.

            «Нам нужны переговоры с РФ, потому что мы понимаем то, что это запрос нашего населения Украины. Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины, социология такая, что нужны прямые переговоры. Я повторил то, что говорили люди при опросах. Они повторяют одно и то же и будут это повторять».

            Происходит вот что: Кернес бьёт Зеленского его же оружием. Совсем недавно Зеленский победил Порошенко просто потому, что говорил то, что желало услышать большинство украинцев. И то, что сам Порошенко сказать никак не мог. Теперь Зеленский сел в кресло президента и оказался в той же ловушке. И сейчас уже Кернес говорит то, что хотят услышать люди, и то, что Зеленский сказать не посмеет. И действительно – говорит он ровно противоположное: что нужны новые санкции против России, что никаких переговоров до освобождения моряков и тому подобное.

            Ну а чтобы конкурент за голоса избирателей Юго-Востока выглядел ещё гаже, в кадр и пригласили бабуинов и специалистов по сносу памятников. И полиции дали чёткое указание не вмешиваться. Хотя известно: когда надо, полиция Харькова умеет класть националистов мордой в асфальт очень хорошо.

            Кстати, Жукова выбрали неслучайно.

            Тот же Кернес совсем недавно отметился ещё одной инициативой, связанной с именем маршала. Бюст стоял на проспекте Петра Григоренко, но до 2016 года он назывался проспектом Маршала Жукова. 9 мая Кернес заявил, что общественность требует вернуть прежнее название и он, со своей стороны, сделает для этого всё возможное. Такая вот борьба нанайских мальчиков.

            В общем, зрелище не только печальное, а ещё и позорное. Когда памятники великим людям валят украинские националисты – это хотя бы логично. А вот когда их валят националисты по заказу своих противников, чтобы те могли пролезть в новый созыв парламента – это уже полный сюр. Честному человеку в данном случае остаётся игнорировать выборы вообще. Ну либо голосовать за одних уродов, утешая себя тем, что другие уроды – куда более уродистые.

            Маршала только жалко. Он такой собачьей свадьбы точно не заслужил.


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