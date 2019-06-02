Захарова рассказала о новых вызовах украинской власти в связи со сносом памятника Жукову

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о внесении Владимира Познера в список сайта «Миротворец» и о сносе памятника маршалу Георгию Жукову на Украине.

Захарова в своем Facebook отметила, что оба события – это «серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать».

В воскресенье националисты, устроившие пикет на съезде местных властей в Харькове, снесли бюст маршала Георгия Жукова. Мэр города Геннадий Кернес пообещал восстановить монумент.

Также в воскресенье российского журналиста Владимира Познера внесли в базу данных «Миротворца». По мнению самого телеведущего, внесение в этот список является глупым поступком.