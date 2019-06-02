Познер отреагировал на внесение в список «врагов Украины»

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал внесение его имени в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец».

«18-го или 19-го апреля (точно не помню) я летал в Ялту в качестве председателя жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал», финал которого проводился в этом городе. Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список», – приводятся слова Познера на портале «Познер Онлайн».

Он отметил, что не собирается комментировать факт внесения в этот список.

«Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет. Вот, собственно, и все», – отметил Познер.

Он добавил, что сейчас находится за границей, однако журналисты сообщили ему, что он «попал в список «врагов Украины».

Напомним, в воскресенье Познера внесли в базу данных «Миротворца».