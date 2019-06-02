Познер попал в базу «Миротворца»

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер оказался в базе данных украинского скандального портала «Миротворец».

Его внесли в базу сайта за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участие в попытках легализации аннексии АР Крым», передает РИА «Новости».

Познер ранее заявил, что на Украине «есть некая демократия», так как страна обрела уже шестого лидера за 28 лет.