Познер рассказал о «демократическом рекорде» Украины

Журналист Владимир Познер заявил, что на Украине «есть некая демократия», так как страна обрела уже шестого лидера за 28 лет.

В Доме книги на Новом Арбате в Москве состоялась презентация новой книги Познера «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд», сообщается на сайте журналиста.

В ходе презентации он ответил на некоторые вопросы присутствующих; в частности, речь зашла о президентских выборах на Украине.

Познер указал, что Владимир Зеленский – «это шестой президент Украины за 28 неполных лет, ничего похожего нет ни в одной бывшей советской республике».

По его мнению, это значит, что «там есть некая демократия, что народ меняет своего руководителя, чего нельзя сказать о некоторых других республиках».

«И это хорошо», – заявил журналист.

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Также он заявил в интервью порталу «360», что «безусловно» Украину ждут изменения, отметив, что «новый президент не имеет отношение к политике, он ею не занимался, не является бизнесменом, поэтому к коррупции не имеет отношения, не имеет отношения к войне на востоке (Украины)».

«У него есть некая свобода маневра и, я надеюсь, он ею воспользуется таким образом, что как-то снизит противостояние между двумя народами, которые исторически должны быть вместе. Ну, посмотрим», – сказал Познер.

В воскресенье, 21 апреля, состоялись выборы президента Украины.

После обработки 99% протоколов лидирует Владимир Зеленский; его штаб назвал первые законопроекты, которые планируется внести в Раду, а также пообещал наказание виновным в начале конфликта в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД писала о пяти первостепенных задачах нового президента Украины.

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