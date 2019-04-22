Названы первые законопроекты Зеленского

Команда избранного в президенты Украины Владимира Зеленского работает над семью законопроектами, которые планируется первыми внести в Верховную раду, заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

«Мы работаем над законопроектами, которые после того, как Зеленский станет президентом, будут внесены в парламент для скорейшей реализации», – передает слова Разумкова РИА «Новости».

По его словам, над законопроектами работали еще до выборов.

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«Это закон о народовластии, расширении норм прямой демократии, снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте – это то, что первым будет подаваться в парламент», – рассказал Разумков.

Также он отметил, что закончить войну в Донбассе быстро пока «нет возможности» и это «действительно самый тяжелый вопрос».

«По большому счету в стране идут две войны: одна на востоке, и там украинская армия справляется, и вторая – внутри страны, это война с коррупцией... Если мы возвращаемся к войне, это длительный процесс. Никто, к сожалению, не имеет возможности закончить войну завтра. Обещать это было невозможно и нельзя», – сказал Разумков.

Штаб Зеленского убежден, что партия «Слуга народа» будет серьезной фракцией представлена в новом созыве Верховной рады.

«Глядя на сегодняшние социологические исследования, это будет достаточно серьезная политическая сила, представленная серьезной фракцией», – заявил Разумков.

Также он прокомментировал ситуацию с форматом работы по возвращению пленных, которым занимается председатель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Виктор Владимирович Медведчук в первую очередь должен был отвечать за возврат военнопленных и заложников, которые находятся как на временно оккупированной территории (Донецкая и Луганская народные республики), так и в Российской Федерации. По-моему, серьезный обмен происходил 25 декабря 2017 года. Поэтому мне кажется, что этот формат взаимодействия не очень эффективен», – заявил Разумков.

Говоря о возможном снижении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, он заявил, что «это не совсем прерогатива президента».

«Если мы говорим о коррупционной составляющей, которая часто лежит в основе тарифов, то позиция президента во многом может повлиять на процесс», – сказал Разумков.

По его словам, снижение коррупционной составляющей позволит снизить и тарифы, однако нельзя обещать, что это произойдет через день-два-три после инаугурации.

«Это было бы ложью. Это процесс, который будет непростым, этот процесс придется пройти и Зеленскому, и его команде, и украинскому народу», – добавил Разумков.

Он добавил, что Зеленский будет влиять на то, что сможет, но в рамках действующего законодательства.

В воскресенье состоялся второй тур выборов президента Украины. После обработки 99% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает с рекордным результатом.

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