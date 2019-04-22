Украина выбрала своим президентом «слугу народа» Василия Голобородько

Судя по первым данным, Зеленский выиграл выборы с тем же самым счетом, с каким их выиграл и кандидат Голобородько в комедийном сериале «Слуга народа» – 73 % голосов. Герой Зеленского – это простой учитель, который стал в одночасье президентом и начал массово сажать казнокрадов. Похоже, миллионы украинцев выбрали Зеленского, просто перепутав его с Голобородько. Куда заведет Украину актер-президент?

«Украина, ты одурела», – написал в своем Facebook беглый российский оппозиционер Аркадий Бабченко, получивший убежище в Киеве. Так вечером в воскресенье он откомментировал предварительные результаты президентских выборов на Украине, в ходе которых артист Владимир Зеленский получил приблизительно 73 % голосов. Действующий президент Петр Порошенко – жалкие на этом фоне 25 %.

Сразу после того, как закрылись избирательные участки, оба кандидата вышли к прессе. «Дорогие члены команды, дорогие соотечественники, сотрудники СМИ, никогда не сдавайтесь. Никогда, никогда, никогда. Не сдавайтесь ни в большом, ни в малом», – заявил Порошенко, кокетливо добавив, что тем самым перефразировал Черчилля.

Он признал поражение, потому что так решили украинцы, «но я твердо хочу подчеркнуть, что я не покидаю политику».

Что Порошенко может остаться во власти, вскоре совершенно неожиданно подтвердил и Зеленский. На пресс-конференции он сказал, что готов рассмотреть эту кандидатуру на один из высоких государственных постов, хотя еще февраля обещал отправить Порошенко в тюрьму, а не далее в пятницу на дебатах он намекал президенту, что того скоро будут допрашивать прокуроры.

«Мне кажется, что ту помощь, которую он предложил, это действительно серьезная помощь, и я готов обратиться, когда она понадобится. Почему нет?», – сказал Зеленский, рассказывая о состоявшемся телефонном разговоре с пока еще главой государства.

Тот факт, что Зеленский развернулся по этому пункту на 180 градусов уже в первый час после избрания, не удивляет экспертов. По их мнению, актер совершенно не готов к работе главы государства.

Примечательно, что в этом мнение живущего в Киеве русофоба Аркадия Бабченко совпало с мнением живущей в Москве Ларисы Шеслер, главы Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. Она полагает, что многие избиратели в очередной раз поверили в миф, попросту перепутав реального актера Зеленского и созданный им образ президента Голобородько.

«Значительная часть украинцев уже более 20 лет создают себе мифы. По крайне мере, со времен Ющенко,

– напомнила газете ВЗГЛЯД Шеслер. –Из совершенно ничтожного, ограниченного человека сделали банкира всех времен и народов, высокого интеллектуала и великого патриота. Именно тогда впервые был создан миф вместо реального политика».

«Когда выбирали Януковича – люди четче понимали, что он из себя представляет и понимали, какую политику он будет проводить, хотя в нем тоже многие ошиблись. А вот Порошенко пришел как человек, создавший миф о том, что он быстро закончит войну, что солдаты будут получать по 1000 гривен в день, что он приведет страну в Европу и так далее. И в тот момент в него действительно поверили очень многие люди», – считает глава СППУ.

«Сейчас ситуация та же. Понятно, что подавляющее большинство голосовало за то, чтобы ушел нынешний президент, но и немалая часть себе нарисовала образ Голобородько вместо реального Зеленского, которому предстоит стать президентом в чрезвычайно тяжелой ситуации. И эта часть электората у нас не взрослеет хронически», – резюмировала Шеслер.

Напомним, что массовую популярность Зеленский набрал, сыграв в сериале «Слуга народа» роль Василия Голобородько – простого учителя, который внезапно стал президентом. Герой Зеленского начал массово сажать казнокрадов, заботясь о простых людях. Кстати, в сериале Голобородько также победил на выборах с результатов в те же самые 73 процента.

Тем временем, о том, что Порошенко так или иначе останется во власти, говорят и его соратники из фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП). «Улетать из страны? Зачем? Он не покинет страну. Мы будем в оппозиции, проблемы в этом нет. Мы начнем работу по подготовке к парламентским выборам во главе с Порошенко, это 100%», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред фракции БПП Алексей Гончаренко.

Киевский политолог Денис Гаевский даже не исключает, что Порошенко в оставшийся у власти месяц может сам досрочно распустить Раду.

«Порошенко в ближайшее время может инициировать роспуск ВР и инициировать досрочные выборы, чтобы успеть конвертировать свой рейтинг и остатки админресурса в небольшую парламентскую фракцию с собой во главе», – считает Гаевский.

Иного мнения придерживается директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Если бы результат был 55% на 45% – он бы сохранил шансы на влияние внутри своего окружения. Поскольку дело закончилось разгромом – парламентская кампания от Порошенко мало зависит. Он отходит на какой-то пятый план. Его окружение сейчас обсуждает, как обойтись без Порошенко, поскольку он стал токсичен», – заявил газете ВЗГЛЯД Погребинский. Но он тоже уверен, что за границу Порошенко не сбежит.

Схожее мнение в беседе с газетой ВЗГЛЯД высказал директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко, отметив, что безопасность Порошенко от преследований, видимо, гарантировали из Вашингтона.

«Кстати, есть очень пикантный момент. Порошенко делал акцент на нынешнюю властную команду в США, на окружение Трампа. Зеленского же поддерживали люди, которые находятся в оппозиции к Трампу: демократы, окружение Сороса», – считает политолог.

При этом опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты не верят, что Зеленскому удастся сблизиться с Россией, даже если он выберет такой курс.

«Коррекция курса в отношении России возможна лишь в том случае, если в парламенте появится коалиция, которая будет согласна на это. Если же Зеленский сразу начнет что-то менять в отношениях с Москвой – он себя подставит так, что уже ничего сделать не сможет», – считает Погребинский.

Ещё более радикальной позиции придерживается зампред фракции БПП в раде Алексей Гончаренко. «Общество и оппозиция, даже если Зеленский того захочет, не позволят ему капитулировать перед Россией. Иначе для него такие попытки завершатся импичментом», – говорит он.

По мнению Костя Бондаренко, в данном вопросе решающую роль играют скорее внешние факторы.

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«Попытка Зеленского изменить политику в отношении Москвы скорее завершится чилийским вариантом. Вряд ли Вашингтон позволит ему это. Тем более на днях прозвучало заявление Госдепа США о том, что они зашли на Украину всерьез и надолго», – отметил Бондаренко.

Только Гаевский не исключает, что Зеленский всё же попытается сделать поведение Украины более прагматичным.

«Кардинально отношение к РФ не изменится, но в сфере энергетики, транспорта и экономики в целом возможна определенная прагматизация. Также приоткрывается окно возможностей для урегулирования конфликта в Донбассе политико-дипломатическим путем», – резюмировал Гаевский.

Зеленский действительно уже пообещал на своей первой в новом качестве пресс-конференции «перезагрузить Минский процесс», а также анонсировал «мощную информационную войну» в Донбассе. Ее он собирается начать с помощью журналистов и блогеров, чтобы в итоге прекратить огонь на Юго-Востоке.

Еще без пяти минут президент добавил, что продолжит участие Украины в «нормандском формате». Своей же главной целью Зеленский пока считает возвращение «заключенных, всех военных, наших моряков». «Я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Это приоритетная задача», –подчеркнул Зеленский.

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