Пришло время жалеть Зеленского

Фаворит выборов на Украине подтверждает разгромные прогнозы. По данным первых экзитполов, комик Владимир Зеленский более чем в два раза опережает действующего президента Петра Порошенко. Наиболее сильно непопулярность нынешней власти видна на востоке, юге и в Центральной Украине. Остались ли у Порошенко шансы побороться за победу и почему новому президенту уже выражают сочувствие?

Шоумен, выдвиженец от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский уверенно побеждает в воскресенье во втором туре президентских выборов на Украине. Он опережает действующего руководителя страны Петра Порошенко более чем вдвое. Как свидетельствуют данные всеукраинских экзитполов компании New Image Marketing Group (NIMG), Зеленский набирает 71,8% голосов, а Порошенко – только 28,2%.

По данными NIMG, на юге Украины Зеленский набирает 73,4%, Порошенко – 26,6%; на востоке страны Зеленский получил 88,8%, Порошенко – 11,2%; на западе Украины шоумен заручается поддержкой 55,6% избирателей, действующий глава – 44,4%; в центральной части Украины у Зеленского 72,9%, у Порошенко – 27,1%. В опросе участвовали 16 тыс. избирателей на 500 избирательных участках. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,7%.

По состоянию на середину дня, явка избирателей составила 45,32%. Этот результат выше на несколько десятых процента показателя первого тура на тот же час. По данным ЦИК Украины, больше всего граждан проголосовало в центральной, восточной и южной части страны. Менее активными оказались избиратели на западной Украине. В Донецкой и Луганской областях явка составила 45,29% и 47,22%, во Львовской – 38,27%, в Закарпатской – 28,21%.

В экспертной среде убеждены, что к завершению голосования результаты существенно не изменятся, поэтому победа Зеленского – свершившийся факт. Как отметил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, «вряд ли Порошенко решится на массовую фальсификацию, чтобы перевернуть результаты». «Поэтому вопрос решен», – сказал Жарихин газете ВЗГЛЯД.

Похожего мнения придерживается директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Он отметил, что данные экзитполов с точностью повторяют «наше последнее исследование».

«Никакой неожиданности для меня в этом нет. Но цифры могут немого поменяться, поскольку на Западной Украине поддержка у Порошено немного лучше. Но пока похоже, что он проигрывает и на Западной Украине, но не с таким разгромным счетом. Там избиратели ходят на выборы после посещения церкви, то есть где-то после обеда. Поэтому я не исключаю, что к вечеру результат чуть-чуть улучшится для него. Будет не 72 на 28, а 70 на 30, что-нибудь в таком духе. Я не думаю, что результаты могут существенно поменяться», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

Однако медиаэксперт Анатолий Шарий ожидает попыток натягивать результаты Порошенко админресурсом. «У них не получится 50% натянуть. Все, это конец. Они уже знают, приспущены флаги. Но что они будут делать, это, как я слышал, последний шанс [для Порошенко заключается в следующем:] приезжают протоколы в окружную избирательную комиссию, там будут говорить, что в них ошибка, и их будут возвращать на участки. А на участках уже не будет тогда наблюдателей. Вот так они будут что-то химичить. Это я слышал от людей, которые за слова отвечают», – рассказал Шарий в своем видеооблоге на YouTube, добавив, что сейчас речь идет только о том, с каким отрывом выиграет Зеленский.

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Впрочем, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков увидел в последних действиях Порошенко готовность паковать вещи в своем рабочем кабинете. «Его (Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) заявление, что фамилия того, кто выиграет выборы, не важна, есть явный признак того, что он не верит в победу. До сих пор он считал, что фамилия победителя – главное», – пишет Пушков в Twitter , добавляя, что «вольно или невольно» Порошенко уже признал свое поражение.

Не менее эмоционально высказался бывший президент Украины Леонид Кучма, который посочувствовал следующему главе государства из-за необходимости иметь дело с незавершенными делами своего предшественника.

«Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации, новому президенту, то мне его немного даже жаль»,

– приводит слова Кучмы его пресс-секретарь Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

По словам Кучмы, Зеленскому достанется страна в состоянии войны, «которой не видно конца». «Разделенная Украина, экономика на грани дефолта – не буду перечислять все, какие проблемы еще существуют...» – добавил он.

Как пояснил представитель штаба Порошенко, председатель фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов, действующий президент не станет преследовать своих политических оппонентов при любом исходе выборов, поскольку, как передает Liga.net, «Украина – не Россия». А зампредседателя фракции БПП Алексей Гончаренко рассказал о решении Порошенко в случае поражения перейти в парламентскую оппозицию.

Одним из главных вопросов, который предстоит решать новому президенту, станет урегулирование конфликта на востоке страны. Как напомнил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров, сердцевиной Минских соглашений является прямой диалог между Киевом и Донбассом.

«В числе таких обязательств международно-правовой инструмент – резолюция Совета Безопасности ООН, которая одобрила Минские договоренности. Сердцевина этих договоренностей – прямой диалог между Киевом, с одной стороны, Донецком и Луганском – с другой. Это будет главным оселком», – сказал Лавров в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

Министр напомнил о словах Зеленского привлечь к этому процессу Вашингтон и Лондон без прямого диалога с провозглашенными республиками. Министр выразил надежду, что «жизнь заставит» понять безальтернативность выполнения Минских договоренностей и безальтернативность прямого диалога с «людьми, которые представляют огромную часть твоего народа, если ты по-прежнему считаешь их своим народом».

Что касается самого хода выборов, то в их проведении замечено много организационных проблем. К таким выводам пришли в ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль» после дистанционного наблюдения за ходом голосования. Как рассказал «Интерфаксу» сопредседатель ассоциации, член СПЧ Александр Брод, на некоторых участках отсутствовали ящики для голосования и кабинки для избирателей. А в Киевской области были замечены нетрезвые избиратели на избирательных участках. «И также продолжается незаконная агитация», – сообщил Брод.

В целом у него создалось впечатление, что власти не решили серьезные организационные проблемы в проведении голосования. «Избиратели продолжали сталкиваться с некачественными списками. Большую тревогу экспертов вызывает, что Порошенко и его окружение продолжают контролировать вопрос с передвижением избирательных бюллетеней и протоколов», – сказал сопредседатель «Гражданского контроля».

Одним из нарушителей закона стал сам Зеленский, который во время голосования продемонстрировал на камеры заполненный им бюллетень. Как он сам объяснился, показать бюллетень его попросили журналисты. В итоге ближе к вечеру в его избирательный штаб нагрянула полиция и выписала штраф за нарушение тайны голосования.

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