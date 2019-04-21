К Зеленскому приехала полиция

К кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому приехали сотрудники полиции, чтобы выписать ему штраф за нарушение тайны голосования – он показал заполненный бюллетень на камеру.

На Зеленского составляют протокол из-за демонстрации бюллетеня на избирательном участке, сообщает «Новое время».

Напомним, во время голосования Зеленский продемонстрировал заполненный бюллетень на камеры, что является нарушением закона о выборах.