Зеленский нарушил закон о выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе голосования показал камерам заполненный бюллетень с «плюсиком» напротив своей фамилии, что является нарушением украинского закона о выборах президента.

Фотографирование или демонстрация результатов заполненного бюллетеня – это нарушение тайны голосования. За такое нарушение Зеленскому грозит штраф или ограничение свободы на срок до трех лет, передает РИА «Новости».

В ходе первого тура выборов аналогичное нарушение допустил, в частности, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, на тот момент кандидат в президенты. Ему пригрозили «солидным штрафом».