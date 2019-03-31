Ляшко проголосовал с нарушением

Комитет избирателей Украины (КИУ) заявил, что лидер Радикальной партии, кандидат в президенты Украины Олег Ляшко проголосовал на выборах с нарушением.

«Во время голосования на одном из участков кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления», – передает RT сообщение КИУ.

По украинскому закону о выборах президента, голосование является тайным, в том числе запрещены фотографирование, видеофиксация результатов волеизъявления и демонстрация их в помещении для голосования.

Ранее в воскресенье за это был задержан один из избирателей – он сфотографировал бюллетень в кабинке для голосования.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, лидерами на голосовании называют Юлию Тимошенко, Владимир Зеленского и Петра Порошенко, которые, вероятно, будут бороться за выход во второй тур.