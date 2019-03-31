На Украине начинаются президентские выборы

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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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Якутии не удастся избавиться от киргизов

Митинг против мигрантов в спорткомплексе «Триумф» в ЯкутскеФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Заголовки типа «Якутия закрывает границы для мигрантов» на фоне митингов в Республике Саха прогремели как сенсация. Но быстро выяснилось, что дела обстоят не совсем так, точнее, совсем не так: границы никто не закрывает, а киргизов, к которым у якутских националистов основные претензии, всё это вообще не касается. Жить бок о бок с ними якутам придется и дальше, и вот почему. Подробности...
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Компьютерные игры изменяют историческую память

Созданная россиянами игра «Блицкриг», как считается, правдиво отражает атмосферу Великой ОтечественнойФото: Nival
Дмитрий Медведев раскритиковал зарубежные компьютерные игры за фальсификацию истории. И «персонажи не похожи, танки не такие, форма другая», – возмутился премьер. Игромания охватила уже миллионы подростков, при этом виртуальную реальность они все реже могут отличить от правды, в том числе и по части нашей истории. Что может Россия противопоставить этой форме пропаганды? Подробности...
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Выборы президента Украины оказались полны неожиданностей

На выборах президента Украины до сих пор сохраняется интригаФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Выборы президента Украины в 2019 году выглядят уникальными по многим параметрам. Прежде всего – напряженностью борьбы и полной ее бессмысленностью для страны. Достаточно вспомнить рекордное число зарегистрированных кандидатов (44) и то, что тройку лидеров составляют кандидаты промайданного лагеря. Есть ли у Порошенко шансы остаться президентом – и какие главные сюрпризы преподнесли эти выборы? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Китай расшатывает Европу на глазах у России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Последние несколько недель ознаменовались в Европе дискуссией о том, насколько далеко страны Евросоюза могут и должны идти в своем сотрудничестве с Китаем. И даже в какой степени они должны Китай сдерживать. Подробности...
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Почему красота – это очень плохо

Екатерина Нерозникова, журналист
Демонстрация своего тела – это позор для женщины. Клерк может фоткаться на пляже, а вот красивая женщина, к тому же модель – нет. Она становится минимум чьей-то удачно устроившейся любовницей, а там недалеко и до эскортницы. Подробности...
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Как Берию из суперзлодея превратили в супергероя

Дометий Завольский, историк-архивист
Если прежде Берия был «даже хуже Сталина», то постепенно оказался, согласно некоторым версиям, «даже лучше Сталина» и «великим упущенным шансом». Поскольку ракетно-ядерный щит – наше всё, то и Берия – наше всё, этакий советский Гермес. Подробности...
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          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
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            На Украине начинаются президентские выборы

            31 марта 2019, 07:59

            Текст: Антон Никитин

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            Гражданам Украины предстоит прийти к избирательным урнам, чтобы выбирать нового президента и определить курс государства на следующие пять лет.

            Участки для голосования на выборах президента Украины будут открыты с 8.00 до 20.00 воскресенья по местному времени (совпадает с мск), передает РИА «Новости».

            Право голосовать имеют все граждане Украины с 18 лет. По версии ЦИК, ориентировочное число избирателей составляет 35,5 млн человек, проголосовать они смогут на 33,6 тыс. избирательных участков.

            Порога явки нет, поэтому выборы в любом случае будут признаны состоявшимися. В то же время социологи прогнозируют, что на участки придут более 70% – 80% граждан, имеющих право голоса.

            Предварительные результаты выборов могут стать известны уже утром 1 апреля. Центризбирком обязан объявить результаты голосования до 10 апреля включительно. По закону, если ни один из кандидатов в первом туре не сможет набрать более половины голосов избирателей, ЦИК назначит второй тур выборов. Он состоится 21 апреля.

            Если во втором туре оба кандидата набрали одинаковое число голосов или если голосование проводилось по одной кандидатуре, и она не получила более половины голосов пришедших на участки избирателей, выборы президента признаются несостоявшимися.

            Новоизбранный президент Украины вступит в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов голосования. Срок его полномочий составит пять лет. Соответственно, очередные выборы должны будут пройти в марте 2024 года.

            Эта президентская кампания побила рекорд по числу кандидатов. Изначально Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата, но в итоге в бюллетене осталось всего 39 фамилий. Среди них – бывшие и действующие депутаты, чиновники, бизнесмены и мэры.

            По мнению социологов, будущий президент определится во втором туре, так что главная борьба 31 марта развернется за второе место. При этом исход выборов решат треть украинцев, которые до сих пор не определились, за кого будут голосовать.

            В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,5%. Рейтинг лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко составляет около 10%.

            Впервые на выборы не приедут российские наблюдатели, поскольку Киев отказался допустить до мониторинга даже россиян, входящих в миссии международных организаций. В Москве считают, что это, а также другие нарушения, ставят под вопрос легитимность всего избирательного процесса и возможность признания итогов голосования.

            Кроме того, проживающие в России украинцы не смогут в этом году принять участие в президентских выборах, поскольку ЦИК Украины закрыл все участки на территории России.

            В результате, как отметил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 млн граждан Украины не смогут проголосовать, что составляет от одной шестой до четверти населения страны.

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