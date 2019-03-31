На Украине начинаются президентские выборы

Гражданам Украины предстоит прийти к избирательным урнам, чтобы выбирать нового президента и определить курс государства на следующие пять лет.

Участки для голосования на выборах президента Украины будут открыты с 8.00 до 20.00 воскресенья по местному времени (совпадает с мск), передает РИА «Новости».

Право голосовать имеют все граждане Украины с 18 лет. По версии ЦИК, ориентировочное число избирателей составляет 35,5 млн человек, проголосовать они смогут на 33,6 тыс. избирательных участков.

Порога явки нет, поэтому выборы в любом случае будут признаны состоявшимися. В то же время социологи прогнозируют, что на участки придут более 70% – 80% граждан, имеющих право голоса.

Предварительные результаты выборов могут стать известны уже утром 1 апреля. Центризбирком обязан объявить результаты голосования до 10 апреля включительно. По закону, если ни один из кандидатов в первом туре не сможет набрать более половины голосов избирателей, ЦИК назначит второй тур выборов. Он состоится 21 апреля.

Если во втором туре оба кандидата набрали одинаковое число голосов или если голосование проводилось по одной кандидатуре, и она не получила более половины голосов пришедших на участки избирателей, выборы президента признаются несостоявшимися.

Новоизбранный президент Украины вступит в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов голосования. Срок его полномочий составит пять лет. Соответственно, очередные выборы должны будут пройти в марте 2024 года.

Эта президентская кампания побила рекорд по числу кандидатов. Изначально Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата, но в итоге в бюллетене осталось всего 39 фамилий. Среди них – бывшие и действующие депутаты, чиновники, бизнесмены и мэры.

По мнению социологов, будущий президент определится во втором туре, так что главная борьба 31 марта развернется за второе место. При этом исход выборов решат треть украинцев, которые до сих пор не определились, за кого будут голосовать.

В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,5%. Рейтинг лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко составляет около 10%.

Впервые на выборы не приедут российские наблюдатели, поскольку Киев отказался допустить до мониторинга даже россиян, входящих в миссии международных организаций. В Москве считают, что это, а также другие нарушения, ставят под вопрос легитимность всего избирательного процесса и возможность признания итогов голосования.

Кроме того, проживающие в России украинцы не смогут в этом году принять участие в президентских выборах, поскольку ЦИК Украины закрыл все участки на территории России.

В результате, как отметил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 млн граждан Украины не смогут проголосовать, что составляет от одной шестой до четверти населения страны.

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