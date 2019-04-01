Аваков предложил «великолепное» наказание для Ляшко

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, как нужно наказать кандидата в президенты страны от Радикальной партии Олега Ляшко.

Аваков считает, что Ляшко, который «демонстрировал свой бюллетень», за нарушение тайны голосования «сажать в тюрьму не нужно», но следует наказать «солидным штрафом».

«Это была бы великолепная превенция», – приводит слова министра РИА «Новости».