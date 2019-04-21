На выборах президента Украины опубликованы первые данные экзитполов

По состоянию на 12.00, Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура выборов президента Украины, за действующего главу государства Петра Порошенко голосуют 28,2% избирателей, свидетельствуют данные всеукраинских экзитполов компании New Image Marketing Group, полученных за пределами страны.

До 20.00 на Украине действует эмбарго на публикацию данных экзитполов. При этом требование не распространяется на другие страны, их публикует РИА «Новости» за пределами Украины.

По данными NIMG, по всей Украине Зеленский набирает 71,8% голосов избирателей, его оппонент Порошенко – 28,2%. Приводятся данные и по макрорегионам страны: так, на юге Украины Зеленский набирает 73,4%, Порошенко – 26,6%; на востоке Украины Зеленский набирает 88,8%, Порошенко – 11,2%; на западе Украины Зеленский набирает 55,6%, Порошенко – 44,4%; в центральной части Украины у Зеленского 72,9%, у Порошенко – 27,1%.

Опрос проведен на выходе из избирательных участков, были опрошены 16 тыс. избирателей на 500 избирательных участках. Метод опроса – «тайное голосование». Статистическая ошибка выборки составляет 1,7%.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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Между тем украинские СМИ, блогеры и Telegram-каналы также публикуют первые результаты опроса украинских граждан на выходе с избирательных участков. Промежуточные итоги они дают в иносказательном виде, чтобы не нарушать украинский закон.

Так, Telegram-канал ZRADA, автором которого является активист Майдана Юрий Касьянов, пишет, что, по состоянию на 11.00 (время совпадает с мск) за «арбуз» (вероятно, имеется в виду Петр Порошенко) отдали свои голоса 24,2% избирателей, а за «яблоко» (предположительно, Владимир Зеленский) – 75,8% избирателей.

В свою очередь журналистка телеканала «1+1» Ольга Василевская в своем Facebook сообщила, что, по состоянию на 12.00, «25% избирателей, пришедших на участки, предпочитают конфеты (вероятно, Порошенко – прим. ВЗГЛЯД), 75% – зеленую траву (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД)». По ее данным, явка по Киевской области к этому времени составила 27%.

«Зе!команда» сообщает в Twitter результаты опросов в пригороде Киева – Белой Церкви. По их данным на 12.00, Зеленский получает 78% голосов избирателей, а Порошенко – всего 18%.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. За высший пост борются действующий глава государства Петр Порошенко и выдвиженец от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

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