Второй тур выборов президента начался на Украине

На Украине открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента страны, сообщают информационные агентства.

Участки будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».

Напомним, накануне дня голосования сторонник действующего президента Петра Порошенко попытался через суд снять Владимира Зеленского с выборов, но суд отклонил иск.