Истец в суде назвал «доказательство» подкупа Зеленским избирателей

Адвокат и наблюдатель за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько назвал «доказательство» того, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подкупал избирателей.

Шестой апелляционный административный суд в Киеве начал рассматривать иск Хилько об отмене регистрации Зеленского, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Громадське ТВ».

Хилько заявил, что Зеленский нарушил в предвыборной агитации запрет на предоставление чего-либо бесплатного, так как это является одним из способом подкупа. Поэтому публикация на странице Зеленского в Facebook текста об открытии бронирования билетов на дебаты на стадионе является тому подтверждением, как и публикация о «закрытии продажи билетов на НСК», пишет «Страна.ua».

По словам Хилько, доказательство подкупа – фото страницы в соцсети, других доказательств истец не привел: «Я ссылаюсь на доказательство, а именно фотографию страницы ответчика, где написан этот текст».

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Хилько также заявил, что ему приходят угрозы физической расправы в Facebook, он просит полицию отреагировать.

Представитель Владимира Зеленского в суде просит отказать в удовлетворении иска в полном объеме. Он заявил, что иск подан в целях создания инфоповода перед голосованием на выборах.

Представитель ЦИК Украины также высказался против удовлетворения иска. Он отметил, что даже установление факта подкупа не может быть основанием для отмены регистрации кандидата: «То есть фактически требование (иска) не может быть выполнено ЦИК, поскольку оно не соответствует норме закона».

В субботу адвокат Хилько заявил, что подал иск о снятии Зеленского с выборов. Эксперты на Украине уже дали оценку возможному снятию Зеленского с выборов.

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