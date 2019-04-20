Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов

Адвокат Андрей Хилько заявил, что подал иск о снятии кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского с выборов.

Иск будет рассмотрен в субботу шестым апелляционным административным судом, передает РИА «Новости».

Он был подан адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организаци «Украинская ассоциация акционеров» Андреем Хилько.

«Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя», – сообщил Хилько в соцсетях. Он добавил, что заседание начнется в 21.00 мск.

В пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

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21 апреля пройдет второй тур президентских выборов на Украине.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Порошенко в случае поражения на президентских выборах.

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