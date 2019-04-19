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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
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США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

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            Дебаты поставили Порошенко и Зеленского на колени

            Вряд ли примитивные театральные трюки Порошенко и Зеленского смогут повлиять на расклад голосов   19 апреля 2019, 23:45
            Фото: Стрингер/РИА Новости
            Текст: Алексей Нечаев

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            Украина явила миру новый формат политических дебатов – стадионный. Многие предвкушали серьезную битву блестящих ораторов, но зрители увидели дешевый спектакль: актеры перебирали с пафосом, нервничали, срывались на крик и на русский язык и постоянно вспоминали о Путине. Однако самый важный вопрос оба участника дебатов просто проигнорировали.

            «Стадион, так стадион», – сказал после первого тура украинских выборов Петр Порошенко, принимая вызов Владимира Зеленского прийти на дебаты. Причем прийти не на один из украинских телеканалов, как это делалось всегда, а на 70-тысячный НСК «Олимпийский» – крупнейшую арену, принимавшую матчи чемпионата Европы и Лиги чемпионов.

            Вплоть до середины дня в пятницу многие сомневались, что дебаты вообще состоятся. Штабы обоих кандидатов то и дело переносили сроки и форматы состязания, обменивались упреками, выдвигали друг другу экстраординарные требования вроде сдачи анализов.

            Однако они состоялись. Около 19:00 по киевскому времени, которое сейчас совпадает с московским, Порошенко и Зеленский в сопровождении охраны прибыли на стадион, где их ждал народ, требующий если не хлеба, то хотя бы зрелищ.

            Народу собралась немало, учитывая формат мероприятия – около трети стадиона. Как сообщили газете ВЗГЛЯД очевидцы с места событий, сами киевляне в большинстве своем не стали смотреть дебаты воочию, ограничившись трансляциями в интернете. Потому штабы и Порошенко, и Зеленского вынуждены были организовать подвоз своих сторонников из провинции. Уже ближе к вечеру все это привело к коллапсу в столице: центр города и особенно подъезды к стадиону были перекрыты для автомобильного движения, а ведущие в Киев дороги оказались переполнены автобусами со сторонниками претендентов.

            И вот зрители собрались, на сцену вышли и оба соперника. Модераторы дебатов подбросили монетку, – выяснилось, что первым выступит Зеленский. Но вначале, по классике жанра, прозвучал гимн Украины в исполнении юных девчат в вышиванках, кандидаты пожали друг другу руки и перешли к основной части мероприятия.  

            «Я сам был за господина Порошенко. Это правда. Но я ошибся. Мы ошиблись», – начал Зеленский, вспоминая 2014 год. Сорвав овации, он перечислил все промахи Порошенко за 5 лет: незавершенная война в Донбассе и котлы в Иловайске и Дебальцево, массовые открытия магазинов «Рошен» и закрытия школ, закулисные переговоры с Москвой, коррупционные скандалы в «Укроборонпроме» и закупки угля по схеме «Роттердам+», на которых обогащались партнеры Порошенко. Он также напомнил, что в России до сих пор можно купить конфеты «Рошен», а кроме того – их можно найти даже в пайках повстанцев ЛНР и ДНР. Любопытно, что Зеленский так и сказал «повстанцев», а не «террористов», как принято в риторике Порошенко.

            «Как так получилось, что Украина – самое бедное государство в Европе при самом богатом президенте?», – спросил Зеленский под крики «Ганьба! Ганьба!».

            Порошенко начал отвечать. Все обвинения он назвал несоответствующими действительности и даже ложью, а затем, срываясь на крик, обвинил Владимира Путина во всех бедах Украины. Свои же претензии к Зеленскому Порошенко формулировал не так ярко. Среди них – якобы «откос» Зеленского от армии, отсутствие управленческого опыта, связи с олигархом Игорем Коломойским и актерская деятельность. Правда, Зеленский со свойственной ему колкостью возразил: «Я не ваш оппонент, я ваш приговор», и назвал Порошенко «брехуном», хотя второго это не смутило.

            «Вы называли Украину проституткой, украинцев – хохлами, и говорили о готовности встать на колени перед Путиным. Когда пошутили про Кадырова – сразу перед ним извинились. Не пора ли извиниться перед Украиной?», – спросил Порошенко. Но его соперник ответил, что «никогда с Кадыровым не общался», а слова про «на коленях к Путину» были вырваны из контекста.

            «Я говорил: «Я готов стать перед вами на колени, только не ставьте на колени Украину». Сейчас я готов встать на колени перед каждой матерью, потерявшей сына на войне, и перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа, отца. И вас приглашаю».

            И тут дебаты окончательно превратились в цирк, так как оба кандидата действительно встали на колени: только Зеленский – перед всем «Олимпийским», а Порошенко – спиной к толпе, преклонив колено перед украинским флагом.

            Пожалуй, на этом шоу можно было и закончить, потому что дальше ни один из кандидатов не сказал ничего содержательного. Порошенко продолжал обзывать Зеленского «даже не котом в мешке, а мешком, в котором скрываются Коломойский, Азаров, пятая колонна и россияне», повторял слова об отсутствии политического опыта у Зеленского и стращал угрозой развала Украины. В свою очередь Зеленский, иногда переходя на русский язык, обратил внимание на склонность Порошенко приписывать себе все успехи Украины.

            «У Порошенко было много достижений. Безвиз, томос, армия, вера, языка. Все, что он писал на бигбордах. Но все эти достижения вы записали лишь себе. Мова была еще до вас. Безвиз – это победа украинских дипломатов и диаспоры. Томос – это победа Филарета, а вы были прихожанином Московского патриархата. И армия – это прежде всего подвиг украинских воинов, волонтеров, украинского народа», – подчеркнул Зеленский.

            В ответ пока еще президент Украины обвинил Зеленского в том, что он, мол, живет прошлым, так и не представил свою стратегию развития страны, план, как ее уберечь от «Путина с Коломойским». На всякий случай Порошенко добавил, что примет любой выбор украинского народа. Дебаты закончились тем, что оба кандидата спели гимн вместе с грустно подпевавшим стадионом и покинули место событий.

            «У меня грустные впечатления от увиденного. Это был очередной спектакль провинциального актера Порошенко и неопытного спорщика Зеленского», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Обсуждение: 111 комментариев

            «Зеленский был плохо подготовлен. Не знаю, что там делает его команда. У него было бесконечное количество возможностей поставить Порошенко на место, а он ими не воспользовался. На мой взгляд, он проиграл дебаты. Он 25 раз повторил «дуже дякую» (большое спасибо), несколько раз недобирал свое время, когда у него оставалось по две минуты для выступления», – отметил Погребинский.

            Он также обратил внимание на то, что оба кандидата нервничали. «Зеленскому тяжело постоянно по-украински говорить, поэтому он переходил на русский. А Порошенко просто кричал. Это было целое представление», – считает Погребинский.

            «Но мне кажется, что дебаты минимально скажутся на итоговом результате. Люди не верят Порошенко очень давно. Больше половины уже определилось со своим выбором. Никакие дебаты не повлияют на их решение. Не вижу возможностей преодолеть разрыв между соперниками», – подытожил Погребинский.

            Директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко также остался раздосадован. «У меня создалось удручающее впечатление. Участники дебатов не поняли, чего от них ожидают. Они обменивались колкостями, красивыми жестами, популистскими заявлениями, но ни один из них не говорил о будущем страны», – говорит Бондаренко. 

            Политолог также считает, что стадионные споры никак не повлияют на расклад сил накануне выборов. «Стороны разошлись в уверенности, что каждая из них на дебатах победила, но реального победителя нет, потому что не было содержательной дискуссии», – резюмировал Бондаренко.


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