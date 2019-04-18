Между Зеленским и Порошенко нашлось только одно различие

Зеленский не мог дальше играть в молчанку – на агитацию за себя как за будущего президента Украины у него остались всего сутки. «Кандидат Зе» выступил с заявлениями, в которых обозначил наконец свое отношение к Бандере, Донбассу, России и русскому языку. Представители Юго-Востока страны, которые в какой-то мере надеялись на Зеленского, разочарованы.

Владимир Зеленский в четверг утром выступил с программным интервью в «РБК – Украина». В нем кандидат на пост президента Украины, в числе других, ответил на прямой вопрос о том, давать ли Донбассу особый статус.

«Я считаю, что нет, – ответил фаворит президентской гонки. – Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации». На вопрос о том, амнистирует ли он ополченцев Донбасса, кандидат тоже лаконично ответил: «Нет».

Зато охотно Зеленский заговорил о том, что в решении вопроса «поможет информационная война», в частности он мечтает наладить вещание для жителей Донбасса. «Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы», – пояснил он. Шоумен посетовал на то, что украинские политики «поставили забор» между Киевом и Донбассом. «Стены вроде как нет, но она информационно страшная», – отметил он. Он также возмутился тем, что жители Донбасса лишены украинских пенсий.

Напомним, что президент Порошенко с начала конфликта прекратил выдавать пенсии жителям неподконтрольных районов Донбасса, хотя на словах продолжал называть жителей этих территорий своими гражданами. Москва всегда считала такие действия ошибкой. Как говорил еще весной 2015 года его российский коллега Владимир Путин, таким образом украинская власть «собственной рукой» отрезает от себя Донбасс.

Кроме того, информационная стена, которую упоминает Зеленский, также была, скорее, воздвигнута усилиями Киева. Лидеры Украины, например председатель Верховной рады Андрей Парубий и глава Совбеза Александр Турчинов, не раз презрительно отзывались о жителях Донбасса как о людях второго сорта.

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И тем не менее у многих жителей Юго-Востока Украины интервью Зеленского в четверг вызвало разочарование. Хотя его призывы разрушить «информационную стену» и возобновить выдачу пенсий им явно импонировали, все остальное в интервью «без пяти минут президента» едва ли не дословно совпало с речами Порошенко. Например, отказ даже обсуждать особый статус региона, хотя он, кстати, четко прописан в Минских соглашениях.

«Когда Зеленский молчал, он был надеждой. А сейчас эта надежда постепенно развеивается. Он допустил целый ряд популистских заявлений», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицки. – Не могу утверждать, что это совершенно плохо, но это не то, чего ждал я и жители Юго-Востока».

Депутат все же верит, что это были всего лишь «эмоциональные предвыборные речи», которые не станут в итоге программой действий. Он напомнил, что Зеленский – «корнями с Юго-Востока». Он родился в Кривом Роге, там же до сих пор живут его родители. «Я надеюсь, что он не предаст базовые ценности, которые являются для нас важными: язык, культуру, историю, веру, и не начнет играть в ту же самую игру, в которую начал играть Порошенко в 2014 году», – подчеркнул Балицкий.

Комментаторы киевской прессы пригрозили Зеленскому, что его правление будет коротким, если он вздумает свернуть курс на сближение с Западом.

«Он будет вынужден придерживаться линии на ЕС и НАТО, я не сомневаюсь. Ведь в противном случае его президентство оказалось бы очень скоротечным», – предостерег в своем «Фейсбуке» редактор украинского портала «Европейская правда» Сергей Сидоренко. Многие приписывают Зеленскому-президенту будущее решение о капитуляции Украины, начало переговоров с ДНР и ЛНР, разворот в сторону Москвы, напоминает комментатор. Однако это совершенно противоречит нынешним заявлениям самого Зеленского.

«Если бы Зеленский в этом интервью озвучил пророссийские идеи, то это похоронило бы весь его авторитет, – заявил газете ВЗГЛЯД президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, – И на осенних выборах в Верховную раду он уже не смог бы ничего достичь».

В этом интервью Зеленский повторил все, что ранее говорил Порошенко: что переговоров с ДНР и ЛНР не будет, особенного статуса этим республикам не присвоят, пока эта территория не вернется в состав Украины». Зеленский дал понять, что ничего в Донбассе пока не изменится, отметил Охрименко.

«Однако будет очень интересно его первое решение как верховного главнокомандующего. Потому что он может отдать приказ остановить боевые действия, а может не дать. Это четкое полномочие президента», – напомнил он.

В вопросе декоммунизации Зеленский также солидарен с действующим президентом Украины.

«На провокационный вопрос, касающийся Бандеры, он ответил очень запутанно. С одной стороны, он признал, что всего лишь небольшой процент украинцев восхищается Бандерой. А потом вдруг и сам назвал его героем», – отметил эксперт.

Охрименко не сомневается, что «Зеленский будет проводить тот же курс, что проводит Киев сегодня. Правда, возможно, «без фанатизма», но выразил надежду, что у Зеленского «не будет такой махровой антирусской позиции», какую занимал Порошенко.