Запад сделал выбор во втором туре на Украине

Западные политики сбросили маску объективности в вопросе украинских выборов и открыто сделали ставку на Порошенко. Эмиссар США Волкер, хотя и аккуратно, но ясно дал понять украинцам, за кого им надо голосовать во втором туре. Меркель тоже решила подыграть Порошенко, пригласив его прибыть в Берлин с визитом. Зачем же Западу так себя вести, когда разумнее уже подбивать клинья к Зеленскому?

Похоже, значительная часть западной элиты определилась со своим фаворитом во втором туре президентских выборов на Украине. Вопреки электоральным чаяниям, им становится не Владимир Зеленский, набравший более 30% голосов в первом туре, а отставший от него почти вдвое Петр Порошенко.

Ранее свою публичную поддержку в адрес действующего президента Украины выразили глава Евросовета Дональд Туск и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Теперь в их число можно добавить спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, который до последнего времени сохранял нейтральность в вопросе украинских выборов.

В интервью PBS он намекнул на то, что украинцам лучше бы голосовать за Порошенко. Волкер отметил, что Зеленский «позиционирует себя противником существующей системы», а Порошенко «говорит, что он много работал, многого добился, но еще многое нужно сделать».

«Сейчас украинскому народу предстоит сделать выбор. Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против системы и обещает широкие реформы? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провел гораздо больше реформ, чем кто-либо на Украине за последние 20 лет, и противостоял Путину?» – задал риторический вопрос эмиссар Госдепа.

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На уточняющий вопрос журналиста, имеет ли он в виду Порошенко, Волкер ответил утвердительно, но дипломатично добавил: он не знает, чем завершатся украинские выборы, ввиду их демократичности.

Чудеса дипломатической эквилибристики пришлось проявлять и Штеффену Зайберту – представителю правительства ФРГ. Когда немецкие журналисты спросили у него, можно ли расценивать намеченный на следующую неделю (12 апреля) визит Порошенко к канцлеру Ангеле Меркель как поддержку в предвыборной борьбе на Украине, Зайберт ответил: «Нет, это нельзя так интерпретировать».

«Украинские избиратели примут демократическое решение, которое они считают правильным, в ходе второго тура», – добавил Зайберт, подпев фактически в унисон Волкеру. Впрочем, косвенная поддержка со стороны Берлина здесь очевидна. Ведь подобные встречи на высшем уровне согласовываются заранее, и вряд ли в правительстве ФРГ забыли о графике украинских выборов.

Тем более, что принимать у себя, тратить время на уходящего политика Меркель не стала бы, в этом нет смысла. Значит, свой политический авторитет фрау бундесканцлер тоже решила бросить на чашу весов украинских выборов. Визит в Берлин станет явным выигрышным медийным инфоповодом для Порошенко за неделю до решающего голосования.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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Впрочем, если сама госпожа канцлер не обязана поддерживать Порошенко, то в обязанности Волкера это входят напрямую. Как известно, Волкер по сей день остается лоббистом Порошенко, он работает в лоббистской структуре BGR Group , тогда как в Госдепе он считается чем-то вроде внештатника. BGR Group была нанята администрацией президента Украины для продвижения своих интересов в Вашингтоне после того, как в США к власти пришел Дональд Трамп.

Так что понять логику заявлений Волкера можно: с одной стороны – он лоббист интересов Порошенко; с другой стороны – ему, как представителю Госдепа приходится соблюдать правила приличия, говорить намеками и повторять мантру о «демократическом выборе украинского народа» в условиях, когда народ готов голосовать за кого угодно, но не за Порошенко.

«Я бы хотел, чтобы Волкер четче высказал свою позицию в пользу Порошенко. Я почти уверен в том, что Порошенко уже проиграл эти выборы, причем независимо от того, как пройдут дебаты. Таким образом,

если выиграет Зеленский – это будет поражением США. Это было бы хорошо

– заявил газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Что касается визита Порошенко в Германию – это не добавит ему очков. Лучше бы он съездил к президенту Белоруссии, который еще несколько недель тому назад не сомневался в победе Порошенко. Лукашенко в два раза более авторитетен для украинских избирателей, чем Ангела Меркель», – отметил эксперт.

По словам Погребинского, западные партнеры Украины, наблюдая за выборами, «крутят пальцем у виска». «Они давно знают цену Порошенко, в том числе Ангела Меркель. Это я знаю не понаслышке, а от людей из близкого окружения канцлера, которые с ней напрямую работают. При этом Зеленский для них – кот в мешке, потому они особо не вмешиваются в избирательный процесс. Это не тот случай, когда в 2014 году они прямо влезли в ситуацию и управляли ею. Это касается не только немцев, но и американцев, которые держат некую дистанцию в этом вопросе», – пояснил Погребинский.

«С другой стороны, есть данные, что представители американцев уже работают в штабе Зеленского, но у меня нет подтверждения этой информации,

– сообщил Погребинский. – В самих Штатах сейчас бардак, в отношении Украины нет одной ясной линии. Но они в любом случае смотрят на нас как на инструмент давления на Россию, и в этом смысле для них Порошенко надежнее».

Схожего мнения придерживается и директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Часть западной поддержки у Порошенко, безусловно, есть. Его поддерживают и Туск, и Столтенберг, и ряд других европейских политиков, однако уровень такой поддержки нельзя сопоставить с тем, как Запад в свое время поддерживал Ющенко, или Тимошенко против Януковича», – подчеркнул Бортник.

«Успех или поражение Порошенко – это и успех или поражение для части западных элит. Они пытаются найти в украинской игре свой профит. Тот же Курт Волкер, оставшийся посланником без послания, с которым и Россия переговоры не ведет, и Евросоюз не особо общается, пытается напомнить о себе, разыгрывая эту украинскую карту», – продолжает собеседник.

«Здесь большой конгломерат интересов, но я не думаю, что мы можем говорить о консолидированной поддержке Порошенко со стороны Европы или США», – считает Бортник.

В то же время, по его словам, западные элиты все же начали свою игру и с Зеленским. «Пока они не до конца верят в Зеленского, шантажируют его, оказывая давление на его окружение, чтобы он был более сговорчив». «И уже сейчас Зеленский в свои требования к Порошенко включил очень много тех пунктов, на которых настаивают МВФ и западные посольства», – подытожил эксперт.

А вот замглавы фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной раде Алексей Гончаренко не сомневается в том, что лидеры Запада единодушно солидарны с действующим президентом.

«То, что наши западные партнеры сделали ставку именно на Порошенко, а не на Зеленского, было очевидно еще в конце марта, когда был проведен внеплановый саммит Украина–ЕС в присутствии президента Европарламента, глав Еврокомиссии и Европейского совета», – заявил Гончаренко газете ВЗГЛЯД.

«Они в целом вместе не так часто встречаются, а тут за 10 дней до выборов такие саммиты просто так не происходят. Потому западный мир дает четкий сигнал, кого именно он поддерживает на этих выборах, и это явно не Зеленский», – резюмировал Гончаренко.