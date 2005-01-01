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6 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 10:36  |  vz.ru
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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
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Почему изгнание «русского мэра» из Риги не должно огорчать Россию

Ушаков назвал решение об отставке кулуарным и слабым с юридической точки зрения, отказавшись покидать свой кабинетФото: Артем Коротаев/ТАСС
Нил Ушаков отстранен от должности рижского мэра указом министра. Националисты ликуют, а сторонники отставника заявляют, что к одному из самых популярных политиков придрались, потому что он русский, тогда как латышские коррупционеры и мошенники продолжают возглавлять свои города. Отчасти так оно и есть. Однако сочувствовать Ушакову не хочется, и вот почему. Подробности...
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Кто и как «изгонял» киргизов из Якутии

Так проходила встреча руководства республики с протестующимиФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Кто именно призывал к протестам в Якутии, спровоцированным изнасилованием местной жительницы мигрантом из Киргизии? Какова реальная статистика того, что федеральные СМИ называли «антимигрантскими погромами в Якутске»? Зачем протестный митинг собрали в крупнейшем спорткомплексе региона? Все это выяснил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, побывавший в Якутске. Подробности...
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Запад сделал выбор во втором туре на Украине

Волкер (слева) сбросил маску беспристрастности и открыто поддержал Порошенко на выборахФото: president.gov.ua
Западные политики сбросили маску объективности в вопросе украинских выборов и открыто сделали ставку на Порошенко. Эмиссар США Волкер, хотя и аккуратно, но ясно дал понять украинцам, за кого им надо голосовать во втором туре. Меркель тоже решила подыграть Порошенко, пригласив его прибыть в Берлин с визитом. Зачем же Западу так себя вести, когда разумнее уже подбивать клинья к Зеленскому? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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В России есть свои Зеленские и Трампы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях, имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...
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Молодежь хочет уехать? Все не уедут!

Антон Крылов, журналист
Советская идиотская привычка считать эмигрантов «предателями» иногда дает дурацкие рецидивы, но от этой привычки один шаг до объявления «продавшими Родину» тех, кто носит джинсы или ездит на иномарках. Подробности...
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«Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка

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Когда икону пинают ногами и пилят крест – тут все очевидно. И на эту тему, кстати, давным-давно есть административная статья. Но за пределами таких очевидных случаев начинается обширная «серая зона». Подробности...
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          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
          • Да

          • Нет

          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
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            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?

            Запад сделал выбор во втором туре на Украине

            Волкер (слева) сбросил маску беспристрастности и открыто поддержал Порошенко на выборах   6 апреля 2019, 09:30
            Фото: president.gov.ua
            Текст: Алексей Нечаев

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            Западные политики сбросили маску объективности в вопросе украинских выборов и открыто сделали ставку на Порошенко. Эмиссар США Волкер, хотя и аккуратно, но ясно дал понять украинцам, за кого им надо голосовать во втором туре. Меркель тоже решила подыграть Порошенко, пригласив его прибыть в Берлин с визитом. Зачем же Западу так себя вести, когда разумнее уже подбивать клинья к Зеленскому?

            Похоже, значительная часть западной элиты определилась со своим фаворитом во втором туре президентских выборов на Украине. Вопреки электоральным чаяниям, им становится не Владимир Зеленский, набравший более 30% голосов в первом туре, а отставший от него почти вдвое Петр Порошенко.

            Ранее свою публичную поддержку в адрес действующего президента Украины выразили глава Евросовета Дональд Туск и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Теперь в их число можно добавить спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, который до последнего времени сохранял нейтральность в вопросе украинских выборов.

            В интервью PBS он намекнул на то, что украинцам лучше бы голосовать за Порошенко. Волкер отметил, что Зеленский «позиционирует себя противником существующей системы», а Порошенко «говорит, что он много работал, многого добился, но еще многое нужно сделать».

            «Сейчас украинскому народу предстоит сделать выбор. Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против системы и обещает широкие реформы? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провел гораздо больше реформ, чем кто-либо на Украине за последние 20 лет, и противостоял Путину?» – задал риторический вопрос эмиссар Госдепа.

            На уточняющий вопрос журналиста, имеет ли он в виду Порошенко, Волкер ответил утвердительно, но дипломатично добавил: он не знает, чем завершатся украинские выборы, ввиду их демократичности.

            Чудеса дипломатической эквилибристики пришлось проявлять и Штеффену Зайберту – представителю правительства ФРГ. Когда немецкие журналисты спросили у него, можно ли расценивать намеченный на следующую неделю (12 апреля) визит Порошенко к канцлеру Ангеле Меркель как поддержку в предвыборной борьбе на Украине, Зайберт ответил: «Нет, это нельзя так интерпретировать».

            «Украинские избиратели примут демократическое решение, которое они считают правильным, в ходе второго тура», – добавил Зайберт, подпев фактически в унисон Волкеру. Впрочем, косвенная поддержка со стороны Берлина здесь очевидна. Ведь подобные встречи на высшем уровне согласовываются заранее, и вряд ли в правительстве ФРГ забыли о графике украинских выборов.

            Тем более, что принимать у себя, тратить время на уходящего политика Меркель не стала бы, в этом нет смысла. Значит, свой политический авторитет фрау бундесканцлер тоже решила бросить на чашу весов украинских выборов. Визит в Берлин станет явным выигрышным медийным инфоповодом для Порошенко за неделю до решающего голосования.

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Обсуждение: 68 комментариев
            Впрочем, если сама госпожа канцлер не обязана поддерживать Порошенко, то в обязанности Волкера это входят напрямую. Как известно, Волкер по сей день остается лоббистом Порошенко, он работает в лоббистской структуре BGR Group, тогда как в Госдепе он считается чем-то вроде внештатника. BGR Group была нанята администрацией президента Украины для продвижения своих интересов в Вашингтоне после того, как в США к власти пришел Дональд Трамп.

            Так что понять логику заявлений Волкера можно: с одной стороны – он лоббист интересов Порошенко; с другой стороны – ему, как представителю Госдепа приходится соблюдать правила приличия, говорить намеками и повторять мантру о «демократическом выборе украинского народа» в условиях, когда народ готов голосовать за кого угодно, но не за Порошенко.

            «Я бы хотел, чтобы Волкер четче высказал свою позицию в пользу Порошенко. Я почти уверен в том, что Порошенко уже проиграл эти выборы, причем независимо от того, как пройдут дебаты. Таким образом,

            если выиграет Зеленский – это будет поражением США. Это было бы хорошо

             – заявил газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

            «Что касается визита Порошенко в Германию – это не добавит ему очков. Лучше бы он съездил к президенту Белоруссии, который еще несколько недель тому назад не сомневался в победе Порошенко. Лукашенко в два раза более авторитетен для украинских избирателей, чем Ангела Меркель», – отметил эксперт.

            По словам Погребинского, западные партнеры Украины, наблюдая за выборами, «крутят пальцем у виска». «Они давно знают цену Порошенко, в том числе Ангела Меркель. Это я знаю не понаслышке, а от людей из близкого окружения канцлера, которые с ней напрямую работают. При этом Зеленский для них – кот в мешке, потому они особо не вмешиваются в избирательный процесс. Это не тот случай, когда в 2014 году они прямо влезли в ситуацию и управляли ею. Это касается не только немцев, но и американцев, которые держат некую дистанцию в этом вопросе», – пояснил Погребинский.

            «С другой стороны, есть данные, что представители американцев уже работают в штабе Зеленского, но у меня нет подтверждения этой информации,

            – сообщил Погребинский. – В самих Штатах сейчас бардак, в отношении Украины нет одной ясной линии. Но они в любом случае смотрят на нас как на инструмент давления на Россию, и в этом смысле для них Порошенко надежнее».

            Схожего мнения придерживается и директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

            «Часть западной поддержки у Порошенко, безусловно, есть. Его поддерживают и Туск, и Столтенберг, и ряд других европейских политиков, однако уровень такой поддержки нельзя сопоставить с тем, как Запад в свое время поддерживал Ющенко, или Тимошенко против Януковича», – подчеркнул Бортник.

            «Успех или поражение Порошенко – это и успех или поражение для части западных элит. Они пытаются найти в украинской игре свой профит. Тот же Курт Волкер, оставшийся посланником без послания, с которым и Россия переговоры не ведет, и Евросоюз не особо общается, пытается напомнить о себе, разыгрывая эту украинскую карту», – продолжает собеседник.

            «Здесь большой конгломерат интересов, но я не думаю, что мы можем говорить о консолидированной поддержке Порошенко со стороны Европы или США», – считает Бортник.

            В то же время, по его словам, западные элиты все же начали свою игру и с Зеленским. «Пока они не до конца верят в Зеленского, шантажируют его, оказывая давление на его окружение, чтобы он был более сговорчив». «И уже сейчас Зеленский в свои требования к Порошенко включил очень много тех пунктов, на которых настаивают МВФ и западные посольства», – подытожил эксперт.

            А вот замглавы фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной раде Алексей Гончаренко не сомневается в том, что лидеры Запада единодушно солидарны с действующим президентом.

            «То, что наши западные партнеры сделали ставку именно на Порошенко, а не на Зеленского, было очевидно еще в конце марта, когда был проведен внеплановый саммит Украина–ЕС в присутствии президента Европарламента, глав Еврокомиссии и Европейского совета», – заявил Гончаренко газете ВЗГЛЯД.  

            «Они в целом вместе не так часто встречаются, а тут за 10 дней до выборов такие саммиты просто так не происходят. Потому западный мир дает четкий сигнал, кого именно он поддерживает на этих выборах, и это явно не Зеленский», – резюмировал Гончаренко.


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