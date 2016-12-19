Что связывает Зеленского и Коломойского?

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Россия обошла Америку на рынке СПГ

Европа купила российского СПГ больше, чем американского Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Россия благодаря запуску новых очередей завода по производству СПГ на Ямале сумела приблизиться по объемам экспорта к США. Более того, в прошлом году наша страна сумела обойти Соединенные Штаты по объемам экспорта сжиженного природного газа как на азиатском, так и на европейском рынке. Как ей это удалось? Подробности...
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Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой

Владимир Зеленский готов к роли президентаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Хотя первый тур украинских выборов выиграл Владимир Зеленский, сильнее всех радоваться своему результату должен Петр Порошенко. Потому что сам факт попадания во второй тур выборов стал для него огромной удачей – но на этом его успехи закончатся, а на Украине начнется новая глава политической драмы. В чем будет ее главное значение для России? Подробности...
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Глобальное потепление принесет России колоссальные выгоды

Глобальное потепление для многих является настоящей угрозой - но не для РоссииФото: Nacho Doce/Reuters
Согласно заявлению помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина, России следует готовиться к росту числа наводнений, засух и лесных пожаров. К таким последствиям, по его словам, должно привести глобальное потепление, темпы которого в России в 2,5 раза превышают общемировые. Но по ряду признаков, глобальное потепление повлияет на нашу страну прямо противоположным образом. Подробности...
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Западные СМИ: Если победит Зеленский, России будет сложнее

Комик Зеленский оказался под прицелом мировых СМИФото: Стрингер/РИА Новости
«Стратегическая дилемма: олигарх или кто-то, возможно, контролируемый олигархом? Марионетка или кукловод?» – так западные аналитики представляют себе сценарий украинских выборов. Комментируя борьбу Зеленского и Порошенко, европейские СМИ в наименьшей степени говорят о торжестве украинской демократии. Украину предупреждают о грядущих сложностях и рисуют ей апокалиптический сценарий. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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У народного артиста нет права на создание фальшивок

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Мародерство, убийство мирных граждан и целый сонм воинских преступлений. Такое впечатление, что на экране не Советская армия, а зондеркоманда СС. Но, судя по представлениям Лунгина, это норма жизни советских военных в Афганистане. Подробности...
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«Поколение Зе» не хочет жить в «украинском рейхе»

Андрей Манчук, политолог
Одним из главных результатов первого тура выборов в Украине стало банкротство пропагандистского тезиса о «единой стране». Украина оказалась расколотой по географическому, социальному и возрастному признакам. Подробности...
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Абсурдно отрицать собственную идентичность

Сергей Худиев, публицист, богослов
Бывает жутковато наблюдать, как люди на Украине с русскими именами и фамилиями, которые внешне неотличимы от русских, по-русски говорят о том, что они являются жертвами. Чего бы вы думали? Русского колониализма. А что? Дело модное! Подробности...
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    Лучшие шутки Владимира Зеленского

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          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
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            Что связывает Зеленского и Коломойского?

            		   2 апреля 2019, 21:00
            Текст: Иван Абакумов

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            После оглашения итогов первого тура выборов действующий президент Украины Петр Порошенко назвал своего соперника – актера Владимира Зеленского «марионеткой» медиамагната Игоря Коломойского. Тем самым он дал понять, что никакого джентльменского состязания между ними в ближайшие три недели не будет. Теперь Зеленского, скорее всего, будут поливать самым отборным черным пиаром. При этом тезис о зависимости шоумена от своего партнера Коломойского, полагают эксперты, станет главным в попытках Порошенко перетянуть электорат на свою сторону.

            Тезис Порошенко опирается, в первую очередь, на тот факт, что главный телепроект комика – студия «Квартал 95» – выходит в эфире на канале «1+1», который действительно принадлежит Коломойскому. Именно там транслировался и принесший Зеленскому всенародную популярность сериал «Слуга народа: история будущего президента». Именно этот канал в ночь 1 января вдруг нарушил традицию, отодвинув новогоднее обращение президента, а взамен в полночь  выпустил Зеленского, который поздравил народ с праздником и объявил старт своей избирательной кампании.

            Ни для кого на Украине не секрет, что за время правления Порошенко, его бывший друг Коломойский лишился большой части своих активов. В том числе – «ПриватБанка». И продвижение Зеленского расценивается его противниками как простая попытка одного обиженного олигарха свести счеты с другим. Сам Зеленский при этом утверждает, что его отношения с магнатом никогда не выходили за рамки профессиональных.

            По словам шоумена, он познакомился с Коломойским «на каком-то празднике», а на телеканал «1+1» перебрался после того как «физически» не смог работать на канале «Интер» из-за вмешательства руководства в редакционную политику своего детища.

            «Послушайте, я баллотируюсь на пост президента, не для того, чтобы вернуть «ПриватБанк». Это было бы очень странной целью. Я что, сумасшедший? Хочу ли я потерять свою жизнь, свою репутацию? Я не больной на всю голову, а адекватный человек. Пока», – не без свойственной ему доли юмора комментирует теперь инсинуации Зеленский.

            Для Зеленского доказать свою независимость от Коломойского – вопрос отнюдь не праздный. Его предвыборная риторика включает в себя, в том числе, обещания победить «коррумпированную олигархическую верхушку, разваливающую экономику страны».

            Обращают внимание на связи Зеленского с Коломойским и западные партнеры. Например, в том, что беглый олигарх финансирует Зеленского не сомневаются в правящей партии Германии – Христианско-демократическом союзе (ХДС). Там почему-то не верят, что Зеленский и впрямь потратил на нее жалкие 3 млн долларов и подозревают, что денег потрачено больше, и все они позаимствованы у Коломойского (для сравнения: Порошенко потратил на свою агитацию полмиллиарда долларов). В Берлине уже сейчас ультимативным тоном требуют от Зеленского заранее объяснить, как актер собирается в таком случае бороться с олигархией в случае победы на выборах.

            Все это дает повод части аналитиков назвать нынешний поединок двух кандидатов повторением вечной украинской войны олигархов. Тем не менее, даже те избиратели, которые изначально не симпатизировали Зеленскому, будут голосовать «против надоевшего Порошенко», то есть выбирать из двух зол меньшее. А эти настроения, несомненно, сыграют на пользу Зеленскому.   

            Что касается самого Коломойского, то живущий ныне в Израиле магнат напоминает, что его телеканал стал сотрудничать с продакшн-студией Зеленского в 2012 году. «Он никогда не был замечен в алчности, в стремлении зарабатывать деньги любой ценой, в неумении договариваться, в отсутствии компромиссности», - сказал магнат в интервью УНИАН. Среди достоинств Зеленского он перечислил скорость реакции, эрудицию и – внимание! – самостоятельность в принятии решений.

            И в целом Коломойский также дал понять избирателям, за кого им голосовать: «Мое мнение - надо все-таки уступать дорогу молодым. Зеленский - это некий символ. Символ смены поколений», - подчеркнул он.

            Кстати, сам Коломойский, в отличие от Зеленского, в киевских коридорах власти крутится давно. Как и Порошенко, он сразу поддержал Евромайдан. А после успешного переворота стал губернатором своей вотчины – Днепропетровской области. То есть соединил в своих руках и политическую, и финансовую власть. Тогда он был «ястребом», на фоне которого Порошенко, что теперь трудно себе представить, слыл «голубем».

            Коломойский на собственные деньги сколотил и отправил воевать в Донбасс добровольческие батальоны «Днепр» и «Штурм», в которые набрал оголтелых националистов. Его союзу с украинскими нацистами отнюдь не мешал израильский паспорт, которым, кроме украинского, Коломойский также обладает (заодно есть и паспорт Кипра).

            Но уже через год Порошенко выгнал Коломойского – ввиду выдвинутых против сотрудников администрации губернатора обвинений в причастности к контрабанде, похищению людей и даже в убийстве сотрудника СБУ в Волновахе. Позднее Порошенко, как считается, «отжал» у бывшего друга и львиную долю активов. А «отжимать» было что. Коломойский в 2013 году занял третье место в украинском рейтинге Forbes с состоянием в 2,4 млрд долларов.


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