Что связывает Зеленского и Коломойского?

После оглашения итогов первого тура выборов действующий президент Украины Петр Порошенко назвал своего соперника – актера Владимира Зеленского «марионеткой» медиамагната Игоря Коломойского. Тем самым он дал понять, что никакого джентльменского состязания между ними в ближайшие три недели не будет. Теперь Зеленского, скорее всего, будут поливать самым отборным черным пиаром. При этом тезис о зависимости шоумена от своего партнера Коломойского, полагают эксперты, станет главным в попытках Порошенко перетянуть электорат на свою сторону.

Тезис Порошенко опирается, в первую очередь, на тот факт, что главный телепроект комика – студия «Квартал 95» – выходит в эфире на канале «1+1», который действительно принадлежит Коломойскому. Именно там транслировался и принесший Зеленскому всенародную популярность сериал «Слуга народа: история будущего президента». Именно этот канал в ночь 1 января вдруг нарушил традицию, отодвинув новогоднее обращение президента, а взамен в полночь выпустил Зеленского, который поздравил народ с праздником и объявил старт своей избирательной кампании.

Ни для кого на Украине не секрет, что за время правления Порошенко, его бывший друг Коломойский лишился большой части своих активов. В том числе – «ПриватБанка». И продвижение Зеленского расценивается его противниками как простая попытка одного обиженного олигарха свести счеты с другим. Сам Зеленский при этом утверждает, что его отношения с магнатом никогда не выходили за рамки профессиональных.

По словам шоумена, он познакомился с Коломойским «на каком-то празднике», а на телеканал «1+1» перебрался после того как «физически» не смог работать на канале «Интер» из-за вмешательства руководства в редакционную политику своего детища.

«Послушайте, я баллотируюсь на пост президента, не для того, чтобы вернуть «ПриватБанк». Это было бы очень странной целью. Я что, сумасшедший? Хочу ли я потерять свою жизнь, свою репутацию? Я не больной на всю голову, а адекватный человек. Пока», – не без свойственной ему доли юмора комментирует теперь инсинуации Зеленский.

Для Зеленского доказать свою независимость от Коломойского – вопрос отнюдь не праздный. Его предвыборная риторика включает в себя, в том числе, обещания победить «коррумпированную олигархическую верхушку, разваливающую экономику страны».

Обращают внимание на связи Зеленского с Коломойским и западные партнеры. Например, в том, что беглый олигарх финансирует Зеленского не сомневаются в правящей партии Германии – Христианско-демократическом союзе (ХДС). Там почему-то не верят, что Зеленский и впрямь потратил на нее жалкие 3 млн долларов и подозревают, что денег потрачено больше, и все они позаимствованы у Коломойского (для сравнения: Порошенко потратил на свою агитацию полмиллиарда долларов). В Берлине уже сейчас ультимативным тоном требуют от Зеленского заранее объяснить, как актер собирается в таком случае бороться с олигархией в случае победы на выборах.

Все это дает повод части аналитиков назвать нынешний поединок двух кандидатов повторением вечной украинской войны олигархов. Тем не менее, даже те избиратели, которые изначально не симпатизировали Зеленскому, будут голосовать «против надоевшего Порошенко», то есть выбирать из двух зол меньшее. А эти настроения, несомненно, сыграют на пользу Зеленскому.

Что касается самого Коломойского, то живущий ныне в Израиле магнат напоминает, что его телеканал стал сотрудничать с продакшн-студией Зеленского в 2012 году. «Он никогда не был замечен в алчности, в стремлении зарабатывать деньги любой ценой, в неумении договариваться, в отсутствии компромиссности», - сказал магнат в интервью УНИАН. Среди достоинств Зеленского он перечислил скорость реакции, эрудицию и – внимание! – самостоятельность в принятии решений.

И в целом Коломойский также дал понять избирателям, за кого им голосовать: «Мое мнение - надо все-таки уступать дорогу молодым. Зеленский - это некий символ. Символ смены поколений», - подчеркнул он.

Кстати, сам Коломойский, в отличие от Зеленского, в киевских коридорах власти крутится давно. Как и Порошенко, он сразу поддержал Евромайдан. А после успешного переворота стал губернатором своей вотчины – Днепропетровской области. То есть соединил в своих руках и политическую, и финансовую власть. Тогда он был «ястребом», на фоне которого Порошенко, что теперь трудно себе представить, слыл «голубем».

Коломойский на собственные деньги сколотил и отправил воевать в Донбасс добровольческие батальоны «Днепр» и «Штурм», в которые набрал оголтелых националистов. Его союзу с украинскими нацистами отнюдь не мешал израильский паспорт, которым, кроме украинского, Коломойский также обладает (заодно есть и паспорт Кипра).

Но уже через год Порошенко выгнал Коломойского – ввиду выдвинутых против сотрудников администрации губернатора обвинений в причастности к контрабанде, похищению людей и даже в убийстве сотрудника СБУ в Волновахе. Позднее Порошенко, как считается, «отжал» у бывшего друга и львиную долю активов. А «отжимать» было что. Коломойский в 2013 году занял третье место в украинском рейтинге Forbes с состоянием в 2,4 млрд долларов.