Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой

Вот он, наглядный печальный пример, как превратить довольно крупную, пусть и молодую страну в огромный цирк-шапито. Адекватным людям, находящимся там, правда, от такого цирка совсем не весело, а даже наоборот.
Подробности...
Срaзу несколько опросов среди школьников показали удивительную вещь: наши дети всё больше предпочитают «дворовые игры» интернет-одиночеству. Такое впечатление, что они переболели, получили иммунитет и возвращаются в реальность.
Подробности...
При прочих равных Зеленский станет президентом. Но такая победа обострит и без того звенящий политический кризис в стране. У Зеленского нет своей фракции в парламенте, ему не на кого опереться. Он станет президентом без портфеля.
Подробности...
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
Хотя первый тур украинских выборов выиграл Владимир Зеленский, сильнее всех радоваться своему результату должен Петр Порошенко. Потому что сам факт попадания во второй тур выборов стал для него огромной удачей – но на этом его успехи закончатся, а на Украине начнется новая глава политической драмы. В чем будет ее главное значение для России?
Жители Украины хотят видеть своим президентом Василия Голобородько - простого киевского учителя истории. Этого вымышленного персонажа уже три года играет актер и юморист Владимир Зеленский. В сериале «Слуга народа» Голобородько внезапно становится президентом Украины.
31 марта на настоящих выборах главы незалежной за Зеленского проголосовало 30 процентов избирателей, и теперь ему остался лишь один шаг до того, чтобы повторить карьерный рост своего персонажа: 21 апреля выиграть во втором туре у действующего президента Петра Порошенко.
Помешать этому может только смерть Зеленского – антирейтинг Порошенко превышает 50 процентов, а в первом туре Зеленский набрал больше голосов, чем занявшие второе и третье места Порошенко и Тимошенко вместе взятые. Более того – он победил практически во всех областях, кроме трех западных и двух восточных. И самое главное – симпатии к нему являются прямым следствием той антипатии, которую большинство граждан Украины испытывают к обычным политикам, что находящимся у власти сейчас, что имевшим ее ранее. Изменить эти настроения избирателей не под силу никаким политехнологам и никаким провокациям.
Сравнение Зеленского с Трампом, Макроном, Бепе Грилло (итальянским комиком, возглавляющим правящую в Италию партию «Пять звезд») или любым другим несистемным или антисистемным кандидатом, не имевшим политического опыта и внезапно пришедшим к власти, красиво, но сильно хромает. Общее между ними лишь разочарование народа в правящем политическом классе – но Украина не имеет ничего общего ни с США, ни с Италией.
Достаточно напомнить, что прошлые выборы на Украине проходили после переворота, в условиях активных боевых действий на востоке и после потери Крыма. То есть, по сути, в чрезвычайной ситуации. Сейчас все более-менее спокойно – да, есть кризис, есть нерешаемая проблема Донбасса, но нет того всеобщего ощущения приближения к краю пропасти, которое было в 2014 году. Украина как бы успокоилась, и как раз нынешнее голосование и становится подтверждением тому, что страна хочет выдохнуть. Получится ли у нее это?
Тут есть две составляющие. С одной стороны, понятно, что народ устал от военной истерии и накручивания конфликта с Россией. 15 процентов, набранных двумя кандидатами, открыто призывавшими к диалогу с Москвой (Бойко и Викулом), это вроде бы немного – но считалось, что они получат гораздо меньше.
Еще более важен и провал откровенно радикальных националистов – только Олег Ляшко набрал 5 процентов, а все остальные не дотянули и до 2. Почти весь радикальный и русофобский национализм ушел к Порошенко, что и позволило ему выйти во второй тур. Но 16 процентов, полученных Порошенко – это совсем немного. Активно продвигаемая президентом Украины альтернатива «Или я, или Путин» не сработала, точнее сработала против него.
Тот же Зеленский, несмотря на его позицию по Донбассу и Крыму (а он говорил тоже самое, что и все остальные – вернем, рано или поздно), воспринимался избирателями как нерадикальный, не русофобский кандидат. Кандидат партии мира – а не партии войны (не буквальной, конечно, а словесной). Именно это стало вторым мотивом, после его непринадлежности к политической элите, при голосовании за него. Неслучайно Зеленского активнее всего поддержали на Юго-Востоке Украины: от Одессы до Днепропетровска, то есть в русском поясе, в Новороссии, там, где раньше всегда голосовали за «донецких» против «западенских».
То есть настроения людей в целом сдвинулись в более благоприятную для возобновления диалога с Россией сторону.
Другое дело, сможет ли и захочет ли Зеленский, став президентом, этим воспользоваться?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, что такое вообще Украина. Это не устоявшееся государство, и даже не страна в стадии распада – это некий набор регионов, провинций, волею случая оказавшихся в 1991 году в составе ставшего независимым государства. Управляет этим государством некий «политикум» – набор из региональных политико-олигархических кланов. Которые находятся в состоянии постоянной войны между собой, последняя из которых, наложившись на борьбу Запада и России за Украину, закончилась тем, что они развалили доставшееся им в 1991 году государство – после потери Крыма и Донбасса мы имеем дело с другой, новой Украиной.
Пять лет противостояния с Россией в любом случае закончатся с победой Зеленского. Потому что никому из украинских элит и кланов эта виртуальная война с Россией уже ничего не дает, кроме собственно самого Порошенко, который и пытался укреплять свою власть под предлогом того, что «отечество в опасности».
Украинский «политикум» понимает, что ставка на НАТО и Евросоюз, на Америку и в целом на то, что «заграница нам поможет», давно уже бита и существует лишь в качестве пропагандистского лозунга. Запад никогда не пойдет на реальную атлантизацию Украины – позиция Москвы в отношении абсолютной недопустимости этого воспринимается в Штатах (не говоря уже о Европе) со всей серьезностью. Экономической помощи от ЕС ждать также не приходится – Европа не будет воевать (экономически в том числе) с Россией за Украину.
То есть украинским элитам, если они хотят и дальше править доставшейся им частью большой России, нужно как-то договариваться с Россией современной. Иначе экономика будет и дальше падать, а население разбегаться на заработки по всем соседним и не очень странам. Может ли пойти на разговор с Москвой Зеленский – то есть Коломойский, проектом которого пока что и является «слуга народа»?
Конечно, этот абсолютно беспринципный олигарх готов на любые комбинации и повороты ради укрепления своего положения и стабилизации ситуации на Украине, которой он теперь готовится управлять.
Но Коломойский не может сделать это сразу. Ему нужно, во-первых, отомстить Порошенко и отыграться на нем за всё, а, во-вторых, достичь некоего рамочного согласия между основными украинскими кланами по вопросу переговоров с Россией. На это уйдет некоторое время – как на разборки с Порошенко, так и на перераспределение баланса власти внутри украинской «элиты». Осенние выборы в Верховную раду и последующее формирование правительства – вот основные этапы построения новой конфигурации «украинской власти».
У Зеленского-Коломойского не будет абсолютного большинства в Раде, и осенью им придется заключать коалиционные соглашения с теми, у кого будут сильные фракции. При этом, естественно, не с Порошенко (который, наверняка, получит заметную фракцию в Раде), а скорее с Тимошенко или даже Бойко.
Хотя понятно, что сейчас Зеленскому очень хочется повторить успех фрнанцузского лидера Макрона, который спустя несколько месяцев после победы на президентских выборах выиграл еще и парламентские, обеспечив своей партии абсолютное большинство в Национальном собрании. Но в украинском случае стремительная «макронизация» может привести к очень быстрому превращению победы Зеленского в пиррову. Ведь даже в политически куда более устойчивой Франции надежды на Макрона быстро обернулись бунтом «желтых жилетов», а в искусственной Украине быстрое разочарование закончится майданом.
В любом случае к концу года мы увидим новую конфигурацию киевской власти – и вот тогда вопрос о «восточной политике» Зеленского уже перейдет из теоретической в практическую плоскость. Посмотрим, до чего дозреют украинские «элиты», не имея никаких иллюзий, но и не забывая о том, что спасение рук утопающих – это дело рук самих утопающих. Под «утопающими» в данном случае нужно понимать всю украинскую «элиту» как таковую. Ради собственного выживания она сейчас будет топить самых слабых и токсичных, объединяться против нового «царя горы», покупать и продавать свои доли в «политикуме».
Когда дым рассеется, а шум чуть успокоится, Россия посмотрит на тех, кто предложит себя в качестве переговорщиков. Если с Зеленским-Коломойским можно будет вести тактические переговоры, то они начнутся. Не о судьбе Донбасса, а о том, как остальной Украине прийти в себя, забыть о «российской агрессии» и вернутся к реальности.