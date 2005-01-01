Зеленскому и Порошенко стало не до смеха

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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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Якутии не удастся избавиться от киргизов

Митинг против мигрантов в спорткомплексе «Триумф» в ЯкутскеФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Заголовки типа «Якутия закрывает границы для мигрантов» на фоне митингов в Республике Саха прогремели как сенсация. Но быстро выяснилось, что дела обстоят не совсем так, точнее, совсем не так: границы никто не закрывает, а киргизов, к которым у якутских националистов основные претензии, всё это вообще не касается. Жить бок о бок с ними якутам придется и дальше, и вот почему. Подробности...
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Компьютерные игры изменяют историческую память

Созданная россиянами игра «Блицкриг», как считается, правдиво отражает атмосферу Великой ОтечественнойФото: Nival
Дмитрий Медведев раскритиковал зарубежные компьютерные игры за фальсификацию истории. И «персонажи не похожи, танки не такие, форма другая», возмутился премьер. Игромания охватила уже миллионы подростков, при этом виртуальную реальность они все реже могут отличить от правды, в том числе и по части нашей истории. Что может Россия противопоставить этой форме пропаганды? Подробности...
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Выборы президента Украины оказались полны неожиданностей

На выборах президента Украины до сих пор сохраняется интригаФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Выборы президента Украины в 2019 году выглядят уникальными по многим параметрам. Прежде всего – напряженностью борьбы и полной ее бессмысленностью для страны. Достаточно вспомнить рекордное число зарегистрированных кандидатов (44) и то, что тройку лидеров составляют кандидаты промайданного лагеря. Есть ли у Порошенко шансы остаться президентом и какие главные сюрпризы преподнесли эти выборы? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Как сексуальная революция в США победила «фашизм»

Владимир Можегов, публицист
Если ещё недавно резкие феминистки, веселые геи и защитники прав всевозможных меньшинств вызывали лишь лёгкое удивление добропорядочных граждан, то сегодня эти городские сумасшедшие обратились в монструозную силу. И диктуют нам как жить. Подробности...
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Китай расшатывает Европу на глазах у России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Последние несколько недель ознаменовались в Европе дискуссией о том, насколько далеко страны Евросоюза могут и должны идти в своем сотрудничестве с Китаем. И даже в какой степени они должны Китай сдерживать. Подробности...
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Почему красота – это очень плохо

Екатерина Нерозникова, журналист
Демонстрация своего тела – это позор для женщины. Клерк может фоткаться на пляже, а вот красивая женщина, к тому же модель – нет. Она становится минимум чьей-то удачно устроившейся любовницей, а там недалеко и до эскортницы. Подробности...
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          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

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            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?

            Зеленскому и Порошенко стало не до смеха

            Комик Владимир Зеленский (слева) и президент-кондитер Петр Порошенко поборются за гетманскую булаву   1 апреля 2019, 02:57
            Фото: Valentyn Ogirenko, Christian Hartmann/Reuters
            Текст: Алексей Нечаев

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            В первом туре президентских выборов на Украине лидирует Владимир Зеленский. Ради итоговой победы актеру предстоит совсем не простая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику. Петр Порошенко, который, судя по первым данным ЦИКа, тоже проходит во второй тур, так просто сдаваться не намерен. «1 апреля посмеемся и хватит, со 2 апреля будет не до шуток», – пообещал он конкуренту.

            На Украине в ночь на понедельник начался подсчет результатов первого тура президентских выборов. После обработки 13,49 % бюллетеней кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский лидирует с результатом без малого в 30 %.

            На втором мест идет действующий президент Петр Порошенко с 16,65 %. На третьем месте расположилась бессменный лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко – у нее 13,49%. Правда, штаб Тимошенко уже оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно подсчетам штаба, за пост президента во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

            Замыкает квартет лидеров представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко – у него 11,45% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК Украины. При этом явка составила 63,48%, то есть на участки пришло 17,5 млн человек

            «В определенном смысле голоса Зеленского и Бойко можно суммировать, но лишь теоретически, на электоральном уровне. Вряд ли они могут быть союзниками», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

            «Избиратели Зеленского и Бойко действительно единодушны в вопросах мира с Россией и на Донбассе. Кроме того, они отвергают стремление в НАТО, хотя сам Зеленский этого вслух не говорил и вряд ли скажет. Но такие результаты не означают, что Зеленский может быть реальным союзником Бойко и Медведчука. К тому же, для него сейчас важно сформировать свою позицию так, чтобы она не злила американцев», – заявил Погребинский.

            «В общем, Зеленский попадает в очень узкий коридор: с одной стороны, ему нельзя отходить от избирателей Юго-Востока; с другой стороны – ему нельзя настораживать в отношении себя американцев»,

            – пояснил Погребинский. Он также считает возможным союз между Тимошенко и Зеленским во втором туре.

            «Теоретически соглашение между ними нельзя исключать, учитывая, что у Коломойского нормальные отношения с Тимошенко, и он был бы не против такого союза. Но есть старая истина, что голоса нельзя просто так передать. Особой пользы от этого не будет. Союз Тимошенко и Зеленского возможен только в том случае, если Тимошенко согласится быть премьером при президенте Зеленском. Но, во-первых, вряд ли она пойдет на такой шаг. Во-вторых, вряд ли Зеленский на такое пойдет», – заключил эксперт.

            В свою очередь, киевский политолог Денис Гаевский считает весьма реальной сделку между Зеленским и Тимошенко.  «Вероятность формальной и неформальной поддержки со стороны лидера «Батькивщины» в пользу Зеленского достаточно высока. Тем более при Зеленском президенте будет куда проще трансформировать Украину в парламентскую республику, а Тимошенко получит шанс побороться за кресло премьер-министра. Это в ее интересах», – подчеркнул Гаевский. 

            «Во втором туре, который состоится 21 апреля, к Владимиру Зеленскому наверняка перетекут голоса не только Юрия Бойко, но и Александра Вилкула, а это примерно 45% от всех голосовавших в первом туре. Социология утверждает, что около половины украинцев согласны с предоставлением Донбассу особого статуса, и эти люди в основном голосовали за Зеленского, Бойко и Вилкула», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

            Кевские эксперты также отмечают, что выборы в очередной раз зафиксировали глубокий внутренний конфликт в украинском обществе – электорально страна опять раскололась на Юго-Восток и Запад. Согласно данным экзитполов, которые цитировал украинский телеканал «112», Зеленский больше всего голосов набрал на Востоке и Юге, в том числе и в Донбассе. Речь о Днепропетровской, Запорожской, Харьковского, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Кстати, больше всего голосов в Донбассе ожидаемо получил Юрий Бойко, победив как минимум в двух областях.

            Порошенко, напротив, больше голосов набрал на Западе, Севере и в Центре страны, под которыми подразумеваются Волынская, Львовская, Ровенская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская, а также Житомирская, Киевская, Сумская и Черниговская области.

            Что касается столицы, то там. судя по опросам, проголосовали за Зеленского меньше народу, чем за Порошенко. Успех Порошенко в столице, скорее всего, вызван тем, что в Киеве проще задействовать административный ресурс. К тому же, концентрация бюджетников в столице выше, чем в каком-либо другом регионе Украины. В целом же Порошенко сумел победить всего в трех провинциях – на Галичине.

            Столь резкий контраст в позиции разных областей вызвал шок у заместителя гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев. Он даже выступил с апокалипсическим предсказанием о том, что после выборов Украину ожидает новая гражданская война, в результате которой она утратит еще 6-8 областей.

            «Вот отличная карта тех, с кем мы живем в одной стране. Это - обыкновенные предатели. Те, кто сдадут страну на раз-два. Прибавьте сюда избирателей Юли [Тимошенко], [Юрия] Бойко, [Александра] Вилкула и прочих ставленников России. Никаких шансов победить их во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100%», – написал Муждабаев в своем Facebook.

            «Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придется стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю еще шести-восьми областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого», – заявил заместитель гендиректора телеканала.

            «Мы можем политически суммировать голоса Владимира Зеленского и Юрия Бойко, сделав вывод, что не менее 40% украинцев выступили за переговоры с Россией, за мир в Донбассе», – заявил по этому поводу газете ВЗГЛЯД замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

            «Сюда же можно добавить определенную часть голосов, отданных за Юлию Тимошенко», – отметил Жарихин. По словам эксперта, Тимошенко вполне может подыграть Зеленскому во втором туре. «Оба близки к Коломойскому, и на этой основе они могут договориться. Зеленскому это не навредит. Все зависит от того, какую стратегию Зеленский теперь выберет», – продолжил собеседник.

            «У него есть определенные слабости, на которые только что указал Петр Порошенко, говоря о том, что, мол, 1 апреля посмеемся, а со 2-го – шутки в сторону.

            Зеленский должен, с одной стороны, выглядеть как новое лицо, но при этом не одинокое. Значит, ему нужна поддержка других игроков, и ему придется обозначать вокруг себя людей, уже известных в политике», – пояснил Жарихин.

            Напомним, что Зеленский обещал после первого тура назвать пятерку управленцев из своей будущей команды.

            Оценивая возможный переток голосов от одних кандидатов к другим, Жарихин отметил, что «у Тимошенко – дисциплинированный электорат. Другое дело, что во втором туре многие голосовавшие за Бойко могут окончательно разочароваться и не прийти на участки».

            Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Телеграм-канале поделился прогнозом по поводу коалиционных стратегий между первым и вторым туром.

            «Для не прошедших во второй тур будет весьма рискованно  призывать своих избирателей голосовать за кого-то из более удачных кандидатов. Через полгода парламентские выборы, – напомнил эксперт. – Многие участники ралли делали ставку на осеннюю кампанию. Попытка кандидатов передать избирателей может быть считана последними как готовность предать. Зачем голосовать за того кто тебя предает? Лучше крепче присоединиться к более сильному. Поэтому аргументы «коалиционщиков» должны быть очень убедительными».


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