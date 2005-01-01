Эксперт: Союз Зеленского с Тимошенко возможен, если она согласится быть премьером

«В определенном смысле голоса Зеленского и Бойко можно суммировать, но лишь теоретически, на электоральном уровне. Вряд ли они могут быть союзниками», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя предварительные результаты первого тура президентских выборов на Украине.

«Избиратели Зеленского и Бойко действительно единодушны в вопросах мира с Россией и на Донбассе. Кроме того, они отвергают стремление в НАТО, хотя сам Зеленский этого вслух не говорил и вряд ли скажет. Но такие результаты не означают, что Зеленский может быть реальным союзником Бойко и Медведчука. К тому же, для него сейчас важно сформировать свою позицию так, чтобы она не злила американцев», – заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«В общем, Зеленский попадает в очень узкий коридор: с одной стороны, ему нельзя отходить от избирателей Юго-Востока; с другой стороны – ему нельзя настораживать в отношении себя американцев», – пояснил Погребинский.

Он также считает возможным союз между Тимошенко и Зеленским во втором туре.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



«Теоретически соглашение между ними нельзя исключать, учитывая, что у Коломойского нормальные отношения с Тимошенко, и он был бы не против такого союза. Но есть старая истина, что голоса нельзя просто так передать. Особой пользы от этого не будет. Союз Тимошенко и Зеленского возможен только в том случае, если Тимошенко согласится быть премьером при президенте Зеленском. Но, во-первых, вряд ли она пойдет на такой шаг. Во-вторых, вряд ли Зеленский на такое пойдет», – заключил эксперт.

По последним данным ЦИК Украины, лидером избирательной гонки является кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. После подсчета 4,6% бюллетеней, он набирает 28,78% голосов. На втором месте – Петр Порошенко (17,16%), опережающий лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко (14,79%). Юрия Бойко поддержали 10,23% голосовавших. Остальные кандидаты набрали менее 7% голосов избирателей.

Судя по экзитполам, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Опросы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Штаб Тимошенко уже оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно подсчетам штаба, за пост президента Украины во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

Отметим, сам Зеленский заявил, что не станет «воевать с обществом», «собирать «майданы», ставить палатки», если народ проголосует против него.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождали выборы главы украинского государства.