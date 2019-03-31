Экзитпол: Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины

Ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре. По данным национального экзитпола, шоумен Владимир Зеленский получил поддержку 30,4% избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко – 17,8%.

За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали 14,2%, за кандидата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко – 9,8%, передает ТАСС.

Таковы данные национального экзитпола на 18.00, были опрошены почти 18 тыс. избирателей, погрешность составила около 2,5%.

Таким образом, во второй тур выходят Зеленский и Порошенко.

Национальный экзитпол проведен Украинским центром экономических и политических исследований Александра Разумкова, фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии.

Экзитпол, проведенный телеканалами NewsOne и «112 Украина», также подтверждает, что во второй тур проходят Зеленский и Порошенко. По их данным, Зеленский набирает 30,7%, Порошенко – 18,6%. За ним следуют Юлия Тимошенко и Юрий Бойко с 13,9% и 10,3% соответственно.

Еще два экзитпола – компании «Социс» и телеканала «1+1» – подтверждают выход Порошенко и Зеленского во второй тур.

Согласно данным «Социс», за кандидата от партии «Слуга народа» проголосовали 29,25% избирателей, за действующего президента 19,19%.

Опрос телеканала «1+1» показал, что Зеленский набрал 30,1%, а Порошенко – 18,5%.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.