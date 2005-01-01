Выборы на Украине сопровождаются нарушениями и курьезами

Первый тур президентских выборов на Украине сопровождается курьезами и нарушениями, причем в роли нарушителей выступают не только простые граждане страны, но и кандидаты в президенты, и даже дипломаты из стран Запада.

Первым отличился лидер Радикальной партии, кандидат в президенты Украины Олег Ляшко. Как сообщил Комитет избирателей Украины (КИУ), во время голосования на одном из участков Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления.

По украинскому законодательству, голосование является тайным, ввиду чего запрещены фотографирование, видеофиксация результатов волеизъявления и демонстрация их в помещении для голосования. Теперь же Ляшко может получить до 3 лет лишения свободы, о чем поспешил заявить советник главы МВД Украины Иван Варченко.

Не менее интересный случай произошел с послом Великобритании в Киеве Джудит Гоф. Она опубликовала в своем Twitter фотографию с бюллетенем в руках и подписала, что с 39 кандидатами он «очень длинный».

Между тем, согласно украинскому закону о выборах, бюллетень – документ строгой отчетности, который нельзя передавать посторонним людям. Учитывая тот факт, что Гоф не является членом избирательной комиссии и не является избирателем – получается, что она нарушила закон, получив бюллетень на руки.

В Днепропетровской области на одном из избирательных участков для хранения бюллетеней использовали холодильник и кастрюлю, которые заменили специальные сейфы. Об этом сообщает «Вести-Украина», публикуя фотографии «сейфов». Для хранения бюллетеней холодильник опечатали.

Еще один курьез случился с Киеве, когда для голосования на избирательный участок с семьей приехал Петр Порошенко. Действующий президент Украины отдал бюллетень внуку, однако тот его упустил, наступил на него ногой и чуть не порвал.

В свою очередь из регионов также поступают сообщения об нарушениях и инцидентах. Так, в поселке Борзна Черниговской области неизвестный зашел на избирательный участок и бросил «коктейль Молотова», а в Донецкой области члены избиркома избили своего коллегу за попытку снять на камеру происходящее в зале для голосования.

А на одном из избирательных участков Балтского района Одесской области женщина застукала своего мужа-полицейского за сексом с напарницей, после чего между супругами завязалась драка.

Всего же по состоянию на 15.00 мск (время совпадает) полиция получила 522 заявления о нарушениях на выборах. Больше всего – в Киеве, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Открыто восемь уголовных производств в Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской и Николаевской областях.

Напомним, в воскресенье на Украине проходят президентские выборы. На высший государственный пост претендуют рекордные 39 кандидатов. По популярности среди украинских избирателей лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,5%. По прогнозу социологов, что будущий президент Украины определится во втором туре.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие главные сюрпризы преподнесли нынешние выборы главы украинского государства.

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