Ляшко пригрозили тюрьмой за нарушение закона о выборах

Полиция оценит действия лидера Радикальной партии, кандидата в президенты Украины Олега Ляшко, который продемонстрировал свой заполненный бюллетень на избирательном участке в нарушение закона, сообщил советник главы МВД Иван Варченко.

«Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал вещь, которая так же может квалифицироваться как такая, что имеет признаки уголовного преступления, а именно – раскрыл тайну голосования. Закон прямо запрещает демонстрацию избирательного бюллетеня в помещении для голосования, не в кабинке, где вы осуществляете выбор, а уже в помещении», – передает слова Варченко «Страна».

Он отметил, что отчитываться о результате своего волеизъявления избиратели не должны.

«Нарушение этой нормы закона так же может повлечь за собой ответственность до трех лет лишения свободы», – сказал он.

Варченко добавил, что полиция квалифицирует все подобные случаи и даст этому правовую оценку.

Ранее Ляшко поймали на нарушении закона о выборах, он продемонстрировал свой бюллетень с уже сделанным выбором.