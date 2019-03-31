Внук Порошенко истоптал бюллетень

Действующий президент Украины Петр Порошенко оказался в неловком положении во время голосования на избирательном участке в Киеве, в Доме офицеров.

Как сообщает украинское издание «Страна», Порошенко отдал свой бюллетень внуку, а тот уронил лист и наступил ногой.

Кроме того, отмечается, что Порошенко во время голосования окружала толпа охранников.

Российский журналист, военный корреспондент Александр Коц в свою очередь сообщил в Twitter, что Порошенко спросили, за кого он будет голосовать во втором туре – за Юлию Тимошенко или за Владимира Зеленского. «Петр Алексеич промолчал», – добавил Коц.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



В воскресенье на Украине проходят президентские выборы. На высший государственный пост претендуют рекордные 39 кандидатов. Лидерами гонки считаются шоумен Владимир Зеленский, пользующийся наибольшей поддержкой украинских граждан, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Ожидается, что будущий президент Украины определится во втором туре.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие главные сюрпризы преподнесли нынешние выборы главы украинского государства.

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