Рейтинг Зеленского преодолел 30%

Рейтинг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского впервые превысил 30%, согласно данным опроса Киевского международного института социологии.

«На третьем месте в этом опросе лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать 12,5% потенциальных избирателей. За действующего президента Петра Порошенко намерены проголосовать немного более 17%. На победу шоумена Владимира Зеленского надеется треть украинцев (32,1%), которые собираются на выборы и определились со своим кандидатом» – приводит данные исследования РИА «Новости».

Также, согласно данным опроса, экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко готовы поддержать около 7% опрошенных, и около 10% отдают предпочтение лидеру партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрию Бойко.

На ваш взгляд Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен? Юрий Бойко

Владимир Зеленский

Пётр Порошенко

Юлия Тимошенко



Сообщается, что опрос проводился в период с 14 по 22 марта на территории Украины, исключение составили неподконтрольных Киеву районы Донбасса.

Напомним, выборы президента Украины назначена на 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Ранее стало известно, что Россия отказалась направлять наблюдателей на украинские выборы.