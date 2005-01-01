Россия отказалась направлять наблюдателей на украинские выборы

Россия отказывается направлять своих наблюдателей на Украину, чтобы не подвергать их угрозе заведомого преследования, заявили в МИД в связи с отказом в аккредитации российских наблюдателей ОБСЕ на выборах президента Украины.

«На днях стало известно, что ЦИК Украины принял нелегитимное решение – отказал БДИПЧ ОБСЕ в аккредитации 24 граждан России в составе миссии Бюро по наблюдению за президентскими выборами в этой стране… «Оправданием» таких действий послужили новые законодательные поправки, которые Верховная рада в спешке приняла в феврале, когда миссия БДИПЧ уже находилась в стадии развертывания на Украине», – говорится в комментарии на сайте МИД.

Как отметили в министерстве, «дискриминационные шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ».

«В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», – резюмировал МИД.

В ведомстве отметили, что Москва будет внимательно следить за ходом избирательной кампании на Украине в тесном взаимодействии с БДИПЧ и другими структурами.

«Судя по тому, что мы уже сегодня наблюдаем на Украине, Киеву явно есть что скрывать и от своего населения, и от международного сообщества. Намерены продолжать внимательно следить за ходом избирательной кампании на Украине и тесно взаимодействовать с БДИПЧ и другими исполнительными структурами ОБСЕ, которые призваны осуществлять мониторинг ситуации с демократией и правами человека в этой стране и содействовать их соблюдению», – отметили в МИД.

Москва рассчитывает, что БДИПЧ по итогам украинских выборов, «несмотря на отсутствие в стране российских наблюдателей, сможет предоставить международному сообществу объективную, достоверную и честную картину, без оглядки на политические пристрастия и не опасаясь вызвать негативную реакцию покровительствуемых Западом украинских властей».

20 марта Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 24 россиян в составе миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах президента. При этом Киев нашел «моральную основу» для своего решения не пускать наблюдателей ОБСЕ от России.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. На пост главы государства претендует 39 кандидатов. При этом Украина решила не пускать в страну на выборы наблюдателей из России: 7 февраля Верховная рада приняла соответствующий закон.