ЦИК Украины отказался регистрировать россиян в составе наблюдателей от ОБСЕ

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 24 россиян в составе миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах президента.

Об этом сообщает ТАСС.

15 марта бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 россиянина в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.

При этом Киев отказался пускать на Украину наблюдателей из России: 7 февраля Верховная рада приняла соответствующий закон.