ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборах президента Украины

Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 россиянина в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине, сообщил пресс-секретарь бюро Томас Раймер.

«БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украины список имен, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами на Украине. В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей», – сообщил Раймер, передает ТАСС.

Тем временем заместитель председателя ЦИК Украины Евгений Радченко сообщил, что видеонаблюдение на избирательных участках во время выборов президента страны не предусмотрено законом.

Радченко напомнил, что в свое время действительно организовывали видеонаблюдение на избирательных участках, на что потратили почти 1 млрд гривен (996 млн гривен, или около 37 млн долларов по нынешнему курсу), но это не дало желаемого эффекта. По его словам, «было куплено 32 тыс. с лишним программно-аппаратных комплексов», однако в результате из них «было осуществлено чуть более 180 тыс. заходов в систему». «Эффективность говорит сама за себя», – считает зампред ЦИК.

Вместе с тем, по его словам, органы государственной власти или местного самоуправления при желании или необходимости могут устанавливать камеры наблюдения, но «исключительно из соображений безопасности», а не наблюдения за голосованием.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. На пост главы государства претендует 39 кандидатов. При этом Украина решила не пускать в страну на выборы наблюдателей из России.