Украинские пограничники сделали заявление по поводу российских наблюдателей

Государственная пограничная служба Украины и не будет пускать в страну на выборы наблюдателей из России, заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Слобонян заявил, что украинские пограничники действуют «в рамках закона и полномочий». Так, парламент страны принял закон «об ограничении российских наблюдателей, вернее об их недопуске», и президент Петр Порошенко «этот закон подписал», передает РИА «Новости».

«У правоохранителей все основания задерживать людей и выдворять из Украины, а мы будем фильтровать их на границе», – добавил он.

Пресс-секретарь ведомства также заявил, что пограничники четко взаимодействуют по данному вопросу с центризбиркомом и службой безопасности Украины.

Напомним, выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.

Отметим, что лозунг «Кандидатов много – президент один», используемый в предвыборной кампании Порошенко, повторяет агитацию Владимира Путина на выборах 2012 года.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как в ходе избирательной кампании Порошенко пытается подражать российскому лидеру.