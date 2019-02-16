Порошенко высмеяли за скопированный у Путина предвыборный лозунг

В социальных сетях высмеяли украинского президента Петра Порошенко, который в рамках своей предвыборной кампании использовал слоган, повторяющий агитацию российского президента Владимира Путина.

На билборде Порошенко размещен лозунг «Кандидатов много – президент один!». Пользователи соцсетей обратили внимание, что он полностью повторяет слоган предвыборной кампании Владимира Путина в 2012 году, передает РИА «Новости».

По их мнению, Порошенко не смог самостоятельно разработать кампанию.

«Неповторимый оригинал и жалкая пародия», – заметила @lady_Katz.

«Уже поняли, что Путин – кумир для Порошенко», – написал @belyi_seryi.

Также пользователи отметили, что Порошенко скопировал и слоган «Единой России» – «Реальные дела, а не пустые обещания».

«Хоть перевести додумались», – написал @irkdozor.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Порошенко ведет кампанию под девизом «Либо я, либо Путин», при этом копирует стиль Путина – позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми.

предвыборный лозунг президента Петра Порошенко – это точная копия слогана, под которым принимал участие в выборах в 2012 году Владимир Путин pic.twitter.com/55pPrQD6Ay — IRISHA VINNITSKAYA (@IRISHAVIN) February 15, 2019