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Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
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Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
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Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
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Почему советская армия капитулировала в Афганистане

Споры о смысле той войны продолжаются спустя тридцать лет после ее окончанияФото: Виктор Будан, И. Ходжаев/ТАСС
«Оккупанты», «колонизаторы» и «убийцы афганского народа». Именно такими словами вот уже три десятилетия многие называют тех, кто участвовал в конфликте в Афганистане. Сегодня, в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

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От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Карманные нацисты Петра Порошенко

Андрей Манчук, политолог
Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...
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Афганистан был полем битвы за глобальное доминирование

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
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Кто на самом деле сломал хребет «Исламскому государству»

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          Зачем Порошенко притворяется Путиным

          И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечем   14 февраля 2019, 12:06
          Фото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
          Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
          Текст: Полина Орлова,
          Олег Москвин

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          Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну?

          Президент Украины Петр Порошенко перед выборами начал активно подражать российскому лидеру, заметил в среду блогер Максим Кононенко. Он опубликовал в своем Twitter серию фотографий, на которых Порошенко, как и ранее Путин, сидит в кабине боевого самолета, фотографируется с детьми.

          Еще одна фотография – предвыборные билборды партий «Единая Россия» и «Блок Петра Порошенко». На первом – цитата Путина: «Реальные дела, а не пустые обещания!» На втором – то же самое высказывание, только на украинском: «Реальнi справи, а не брехливi обiцянки!»

          В украинском парламенте тоже заметили, что президент подражает своему российскому коллеге.

          «Не надо быть большим талантом в пиар-технологиях, чтобы заметить прямое сходство. И на самолете Порошенко, и на подводной лодке, и с детьми общается, – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады Евгений Балицкий («Оппозиционный блок»). – И даже билборды зачем-то путинские взяли. Решил, видно, зачем что-то выдумывать? Просто взял и передрал путинскую кампанию».

          По его мнению, Порошенко работает на результат. В России ведь результат был достигнут – и для украинского президента это главное.

          «Он ничего не изобретает, берет, подражает да и все, – говорит депутат. – Тем более что денежки у него есть. Он из бюджета заложил на предвыборную кампанию и теперь успешно тратит деньги налогоплательщиков».

          В целом, по мнению Балицкого, пиарщики украинского президента работают грубее, чем их коллеги в России, но и эти методы тем не менее действуют. «Мы отслеживали, какая кампания была у вас. У вас свои были заморочки. У нас подкуп более грубый, чем у вас, – банальный и примитивный подкуп избирателей», – считает Балицкий. Депутат полагает, что избранный стиль кампании плюс финансовые ресурсы в итоге помогут Порошенко. «В том, что он выйдет во второй тур, у меня, к сожалению, почти нет сомнений», – заключает он.

          Эмигрировавший в Россию после 2014 года украинский социолог Евгений Копатько считает нужным защитить Порошенко от критики. У президента Украины все же есть собственный стиль, а возможные совпадения в агитации вызваны остаточным влиянием российских политтехнологов, работавших в Киеве в былые времена, полагает он.

          «На Украине на выборах с точки зрения креатива всегда было повеселее, чем в России,

          – сказал газете ВЗГЛЯД эмигрант. – Плюс на Украине в свое время работало достаточно много российских политтехнологов, во всяком случае, на выборах 2004 года».

          Он отметил, что методов предвыборной агитации всегда много, и они повторяются. «Можно, конечно, проводить сравнения с Россией, но это не отражает глубины процесса. Да, компиляция всегда присутствует. Но находили аналогии и между украинскими и американскими или французскими выборами, – говорит Копатько. – При этом незримое, а может даже зримое присутствие российского президента в украинской политике, разумеется, есть».

          Газета ВЗГЛЯД в прошлом году проводила сравнительный анализ между тем, как Путин и Порошенко проводили схожую церемонию – церемонию открытия моста. Только российский лидер открыл грандиозный мост через Керченский пролив, а его украинский коллега – мост через речку Изюм длиной в несколько сот метров, да и тот – не новый, а после ремонта. Причем мост понадобился военным, поскольку вел к зоне АТО.

          Тот факт, что Порошенко подражает российскому коллеге, смотрится особенно нелепо, если вспомнить, что вся его избирательная кампания проходит под лозунгом «Или Порошенко, или Путин», ехидничала накануне «Страна.uа». Уделить внимание ребенку, желающему встречи с первым лицом государства, – поступок благородный. Это и произошло в предместье Киева с президентом Украины, который услышал плач ребенка из своей машины. Оказалось, что мальчик – сосед Порошенко и ждал у президентской резиденции больше часа на холоде. Президент уделил внимание ребенку, сфотографировавшись с ним.

          «Точно такая же история произошла и с президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Санкт-Петербург 7 января. Причем выглядела она куда менее постановочной», – оговорились украинские журналисты.

          Даже на сами выборы действующий президент Украины решил баллотироваться подобно Путину в 2018 году как самовыдвиженец.

          Оба президента позируют фотографам, летая на боевых самолетах, отмечает киевское издание. Разница лишь в том, что в России военная авиация не стоит на месте, развиваясь год от года, и полеты Путина – дополнительное тому подтверждение, а не просто голый пиар, как у Порошенко, подчеркивает киевское издание.

          «Мы видим на Украине, что все кандидаты в президенты пытаются опереться на поддержку национал-радикалов. Весь остальной народ их не интересует, но и сам народ по этому поводу не особенно беспокоится. Кандидатов в президенты ненавидит, но дальше этой ненависти дело не идет», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. 

          Он задается вопросом о том, не подогревается ли жгучая ненависть украинского лидера к российскому коллеге банальной завистью к успехам Путина.

          «Безусловно, такой политик, как Путин, был бы Украине полезен, но он там просто не может появиться. Любой политик, даже самый выдающийся, должен на что-то опираться. Путины не приходят к власти просто так. Они опираются на поддержку народа», – подчеркнул Ищенко.

          Бывший политтехнолог Юлии Тимошенко, руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев уверен, что в глубине души Порошенко завидует Путину. «Я давно говорил, что у Петра Алексеевича, наверное, икона в виде Путина дома стоит. Ему хочется быть похожим на российского президента. Но в результате получается копия, которая слабее оригинала, как всякая мечта, к которой подсознательно тянутся», – сказал Золотарев.

          «Это как раз и есть беда украинской политики – неумение рождать собственные, новые смыслы, вечное копирование чужих образцов – американских, российских и так далее.  Попытка Порошенко копировать Путина – это политтехнологическая ошибка, ибо копия всегда бледнее оригинала», – подытожил политтехнолог в интервью газете ВЗГЛЯД.


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