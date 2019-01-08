Путин успокоил расплакавшуюся девочку

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург специально вышел из автомобиля, чтобы сфотографироваться с девочкой, которая расплакалась, так как не успела сделать снимок с главой государства.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов. «Чего ты заплакала?» – приводит он слова президента, обращенные к девочке.

«Чего ты заплакала?»: Путин вышел из машины и вернулся, чтобы сфотографироваться с девочкой, расплакавшейся от того, что не успела сделать с ним фото pic.twitter.com/r8QsXpZI1V — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 января 2019 г.

В ночь на Рождество Путин прибыл на богослужение в Спасо-Преображенский собор в Петербурге и передал храму икону «Господь Вседержитель».

Днем глава государства побывал на народных гуляниях в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, где произвел выстрел из пушки Д-30, вморозил монетку на счастье в ледяную свинью и рассказал о своем артиллерийском прошлом.