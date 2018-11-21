Путин рассказал об артиллерийском прошлом

Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что «получил звание лейтенанта как артиллерист».

Путин сказал почетному строителю России Владимиру Бендету: «Мы с вами оба артиллеристы оказывается». Президент сообщил, что получил звание как «командир взвода управления гаубичной артиллерии».

«122 миллиметра», – добавил Путин.

Видео разговора опубликовано на сайте Кремля.