Путин выстрелил из пушки в Петербурге

Президент России Владимир Путин побывал на народных гуляниях в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга и выстрелил из пушки.

Президент произвел выстрел из пушки Д-30 вместе с почетным строителем России Владимиром Бендетом, передает РИА «Новости».

Видеозапись опубликовал в своем Twitter специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов

«Поздравляю! Прекрасный полуденный выстрел! Попали, Владимир Владимирович! - Тут не промахнешься»: Путин пострелял из пушки Петропавловской крепости pic.twitter.com/g0BX99ejp2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 января 2019 г.

Бендету 7 января исполнилось 85 лет, глава государства поздравил его с днем рождения и подарил ручку. Также президент пообщался с учениками Суворовского военного училища.

Ранее российский лидер поздравил с Рождеством православных христиан.