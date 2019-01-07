Путин поздравил православных с Рождеством

Президент Владимир Путин поздравил с Рождеством православных христиан, сообщила пресс-служба главы государства.

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности. С ним связаны народные и семейные обычаи, передающиеся из поколения в поколение. Искренняя вера в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний», – сказал Путин, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.

Российский лидер также отметил важную роль православной церкви и других христианских конфессий в позитивной роли в жизни России.

«Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, позитивную роль в жизни нашей страны, заботятся об общественном согласии, укреплении института семьи, воспитании молодежи. Многое делают для решения насущных социальных проблем, гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога», – говорится в поздравлении президента.

Ранее в 6 декабря глава государства прибыл на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Петербурге, после чего передал храму икону «Господь Вседержитель».