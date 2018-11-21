Путин прибыл на богослужение в Спасо-Преображенский собор в Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге, распоряжение о строительстве которого отдала императрица Елизавета Петровна.

По данным Санкт-Петербургской епархии, Спасо-Преображенский собор – один из самых посещаемых храмов Северной столицы. Главными святынями храма считаются икона «Спас Нерукотворный» и икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», передает ТАСС.

На праздничной службе, которую проводит настоятель собора Николай Брындин, среди прихожан присутствуют полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

Напомним, в прошлом году Путин принимал участие в рождественском богослужении в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.

В Спасо-Преображенском соборе Путин уже встречал Рождество в 2012 году. Тогда же он рассказал, что в младенчестве был крещен в этом соборе.