Путин прибыл на рождественское богослужение в церковь в Петербурге

Глава российского государства Владимир Путин принимает участие в рождественском богослужении в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет участие в богослужении, и «традиционно это будет не в Москве», передает РИА «Новости».

Кроме того, на богослужении присутствуют губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, глава Центрального района города Андрей Хлутков, бизнесмен Владимир Кехман, который является старостой храма.

Российский президент прибыл уже после начала богослужения. Он вошел в нижний храм, поднялся по лестнице, выходящей на пространство перед амвоном, поставил свечку и встал напротив Царских Врат.

В Симеоновской церкви крестили отца президента России.

Путин в ходе богослужения вошел в помещение алтаря и передал в дар храму икону середины 19 века.

Двухрядная икона имеет металлический оклад, на ней изображены «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святые пророки Илия, Анна, святой Симеон, Архангел Михаил и другие.

Путин покинул Симеоновскую церковь около 1.00 мск.

Напомним, в прошлую рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде.