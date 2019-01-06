В храме Христа Спасителя в Москве началось рождественское богослужение

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

На молитву в главный храм России пришли тысячи верующих. Среди присутствующих на богослужении – члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, другие высокопоставленные представители власти, передает ТАСС.

«Светлый праздник пришел в наши дома, он пришел к людям, которые с открытым сердцем воспринимают весть о рождении Христа Спасителя», – обратился предстоятель Русской православной церкви к верующим перед началом службы.

По словам патриарха, только люди, обладающие духовной свободой, способны достойно преодолеть все жизненные трудности.

«Люди в течение жизни сталкиваются со многими проблемами, скорбями, болезнями, и чтобы эти обстоятельства жизни нас не сломили, мы должны быть внутренне сильными, обладать свободой. А эту силу и эту свободу нам и принес Господь Иисус Христос», – отметил он.

«Чтобы мир Христов и свет, принесенный Спасителем, пребывал в ваших сердцах и даровал вам силы для достойного прохождения жизненного пути», – пожелал он.

Богослужение в прямом эфире транслируют Первый канал, «Россия-1» и телеканал «Спас», онлайн-трансляция ведется также на официальном сайте Русской православной церкви.