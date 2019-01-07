Путин подарил Спасо-Преображенскому собору в Петербурге икону

Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге, куда прибыл на рождественское богослужение, икону «Господь Вседержитель».

Президент в течение получаса вместе с другими верующими принимал участие в службе, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему икону в качестве подарка, передает ТАСС.

В ответ президент также получил подарок от настоятеля.

Ранее Путин прибыл на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Петербурге, построенный по приказу императрицы Елизаветы Петровны.

Напомним, в Спасо-Преображенском соборе Путин уже встречал Рождество в 2012 году. Тогда же он рассказал, что в младенчестве был крещен в этом соборе.