Путин на счастье вморозил монетку ледяную свинью в Петербурге

Президент России Владимир Путин во время гуляний в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга вморозил монетку в ледяную свинью-копилку и загадал желание.

«Путин вморозил на счастье монетку в ледяную свинью-копилку на выставке скульптур изо льда в Петропавловке и загадал желание. Какое – не сказал», – написал журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

Ранее в понедельник Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.

Также российский лидер поздравил с Рождеством православных христиан.