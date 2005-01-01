Порошенко запретил российским наблюдателям участвовать в выборах на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий наблюдателям от России принимать участие в выборах в стране, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

«Президент подписал закон, который запрещает представителям страны-агрессора быть наблюдателями на выборах на Украине», – говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА «Новости».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Ранее председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что России не надо отправлять наблюдателей на выборы президента Украины, чтобы избежать провокаций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заметила, что ранее именно эта международная организация просила об обратном.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что Киев все еще пренебрегает своими обязательствами в ОБСЕ, не пуская российских наблюдателей, что ставит под вопрос легитимность предстоящих выборов президента Украины.