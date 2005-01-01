Порошенко запретил российским наблюдателям участвовать в выборах на Украине

Взгляд
26 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
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Что скрывается за громкими отставками в Газпроме

Миллер может укрепить свои позиции в Газпроме еще сильнейФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
Глава Газпрома Алексей Миллер прощается сразу с двумя своими заместителями, с которыми проработал бок о бок более 10 лет. Александр Медведев отвечал за экспорт, а Валерий Голубев – за внутренний рынок. При этом никаких нареканий со стороны компании в их адрес не прозвучало. С чем же связано увольнение столь важных топ-менеджеров в крупнейшей газовой компании России? Подробности...
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Лавров назвал три условия мирного договора с Японией

Сергей Лавров с японским министром иностранных дел Таро КоноФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока полностью отсутствуют. Почему именно сейчас российское руководство выступило со столь резкими оценками? Означает ли это, что вопрос о мирном договоре и окончании территориального спора снова практически закрыт и в ближайшие месяцы переговоры будут идти лишь для вида?  Подробности...
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Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

Участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева оказалась в центре скандалаФото: телеканал ТНТ/Youtube
Со дня зверского убийства генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева прошло 74 года и одна неделя. Со дня эфира, в котором участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева произнесла текст про «дух генерала Карбышева», прошло 5 лет, 10 месяцев и 21 день. Почему же эта во всех смыслах очень давняя история стала одним из главных событий наступившей недели?  Подробности...
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«Сепаратисты Донбасса» взяли под защиту французских «желтых жилетов»

Флаг ДНР появился в Париже - и европейские СМИ немедленно приняли это за некий особый знакФото: кадр телеканала Россия 1
Европейские СМИ ликуют – они нашли связь между «сепаратистами Донбасса» и «желтыми жилетами» Франции. Теперь у французского официоза есть повод обвинять Россию в организации движения, не дающего президенту Макрону спокойно отдыхать в выходные. Однако кто на самом деле эти люди, воевавшие в Донбассе и теперь вышедшие на улицы Парижа? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Впервые в истории США президентом может стать социалист

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Образцом реального социализма средний американец считает не СССР, Кубу или Северную Корею, а соседнюю Канаду с её бесплатной медициной, развитым общественным транспортом и доступным высшим образованием. Подробности...

Сказать «нет» антисемейной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрывать детей от матери и отца – значит резать по живому. Когда режут, чтобы спасти жизнь, – это одно. Когда режут потому, что сочли семью странной, – совсем другое. Быть странным – это не преступление. Подробности...
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Курилы – наши! На островах провели социальный эксперимент

Павел Данилин, политолог
Японцы не так давно на полном серьезе начали говорить, что, мол, как только нам передадут острова, мы никого оттуда не будем выселять – дескать, знайте нашу доброту. Не прокатило у них. Подробности...
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    Политические аксиомы Путина

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    Послание Путина Федеральному собранию

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    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
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          Порошенко запретил российским наблюдателям участвовать в выборах на Украине

             26 февраля 2019, 12:46
          Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба
          президента Украины/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий наблюдателям от России принимать участие в выборах в стране, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

          «Президент подписал закон, который запрещает представителям страны-агрессора быть наблюдателями на выборах на Украине», – говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА «Новости».

          Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

          Ранее председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что России не надо отправлять наблюдателей на выборы президента Украины, чтобы избежать провокаций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заметила, что ранее именно эта международная организация просила об обратном.

          Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что Киев все еще пренебрегает своими обязательствами в ОБСЕ, не пуская российских наблюдателей, что ставит под вопрос легитимность предстоящих выборов президента Украины.


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