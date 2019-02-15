МИД усомнился в легитимности выборов президента Украины

Киев все еще пренебрегает своими обязательствами в ОБСЕ, не пуская российских наблюдателей, что ставит под вопрос легитимность предстоящих выборов президента Украины, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Киев продолжает пренебрегать основополагающими электоральными обязательствами ОБСЕ. Напомним, что украинские власти вначале приняли дискриминационное решение заблокировать допуск россиян к мониторингу президентских выборов 31 марта, а 7 февраля оформили этот запрет в виде соответствующего закона», – сказал Лукашевич, слова которого приводятся на сайте МИД России.

Он отметил, что «несмотря на настойчивые призывы действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака, директора БДИПЧ Ингибьерг Гисладоттир и даже некоторых западных покровителей Киева, такие нарушения продолжаются, что ставит под вопрос легитимность будущих выборов».

По словам постпреда, Россия по-прежнему готова направить на Украину краткосрочных наблюдателей в составе миссии БДИПЧ и ПА ОБСЕ.

Напомним, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ запросило у МИД России наблюдателей по президентским выборам на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия в целях безопасности не станет направлять наблюдателей на Украину. При этом отмечалось, что если ОБСЕ побудит Киев соблюдать свои обязательства в рамках организации президентских выборов, то российские наблюдатели будут готовы отправиться в соседнюю страну.