Россия подтвердила готовность направить наблюдателей на выборы на Украину

Россия все еще готова направить своих представителей для наблюдения за выборами президента Украины в составе миссий БДИПЧ и ПА ОБСЕ, заявил статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин.

«Мы и сейчас готовы делегировать своих представителей в состав миссий БДИПЧ и ПА ОБСЕ, которые будут мониторить предстоящие 31 марта выборы президента Украины», – подчеркнул Карасин, передает РИА «Новости».

По его словам, Москва ждет, что ОБСЕ побудит Киев соблюдать свои обязательства в рамках Организации в вопросе допуска российских наблюдателей на выборы президента Украины.

Карасин подчеркнул, что запрет для россиян наблюдать за выборами президента Украины является нарушением обязательств Киева в рамках ОБСЕ.

Кроме того, отметил дипломат, в Москве надеются, что после выборов президента на Украине возобладает линия не на конфронтацию, а на конструктивный диалог с Россией. «Мы готовы к прагматичному взаимодействию с Украиной на основе коренных интересов наших народов, а не конъюнктурных, сиюминутных расчетов тех или иных киевских политиканов», – указал дипломат.

На прошлой неделе Верховная рада приняла закон, согласно которому наблюдатели от России не могут принять участие в выборах президента Украины. Закон был принят, несмотря на то, что в ОБСЕ запрет на участие российских наблюдателей называли недопустимым. БДИПЧ начало свою работу без россиян в составе миссии.

Россия решила не направлять наблюдателей на Украину. Газета ВЗГЛЯД анализировала, что означает отказ России отправлять наблюдателей на украинские выборы.