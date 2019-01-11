В ОБСЕ назвали недопустимым недопуск российских наблюдателей на украинские выборы

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир направил главе МИД Украины Павлу Климкину письмо, назвав недопустимой его просьбу о недопуске наблюдателей из России на украинские президентские выборы, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Глава БДИПЧ уже отреагировала своим письмом на письмо Климкина, сказала, что это недопустимая вещь и они будут продолжать линию на регистрацию всех желающих, тем более что официально БДИПЧ приглашал все государства-участники командировать своих экспертов, специалистов для участия в этой миссии, без всяких ограничений», – приводит его слова РИА «Новости».

«Это (стремление украинской стороны не допустить на выборы российских наблюдателей – прим. ВЗГЛЯД) еще одна скандальная история, дискриминационная мера с явным политическим подтекстом», – добавил он.

Также Лукашевич заявил, что Россия продолжит поднимать в ОБСЕ вопрос об аресте руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Он подчеркнул, что журналист был задержан явно по политическим соображениям.

Ранее лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь», депутат Верховной рады Юрий Бойко заявлял, что решение Украины о закрытии всех избирательных участков на территории России является грубым нарушением конституции страны.