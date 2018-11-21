Украина ликвидировала все избирательные участки в России

В день начала президентской избирательной кампании на Украине Центральная избирательная комиссия страны внесла поправки в постановление о создании избирательных участков, которыми ликвидировала все участки для голосования в России.

«Ликвидировать избирательный участок номер 900075, в связи с чем позицию этого избирательного участка исключить», – передает ТАСС текст документа ЦИК Украины.

Также ликвидированы участки под номерами 900077, 900078, 900117 и 900118.

Первый из упомянутых участков находится в посольстве Украины в Москве, второй – в генконсульстве в Ростове-на-Дону, последующие – в генконсульстве в Санкт-Петербурге, консульстве в Екатеринбурге и консульстве в Новосибирске.

Иных участков для голосования, по данным документа ЦИК Украины, в России открыто не было.

В понедельник на Украине стартовала президентская избирательная кампания. Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко первым подал в Центральную избирательную комиссию страны документы для регистрации кандидатом. Уточняется, что он подал документы в 09.00 по местному времени (10.00 мск). Шевченко идет на выборы самовыдвиженцем, передает UNN.

В канун Нового года на Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации продлится до 3 февраля.

Согласно данным социологических опросов, лидером президентского рейтинга является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она удерживает лидерство уже несколько месяцев подряд. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о желании баллотироваться на второй срок. При этом эксперты сомневаются, что фоне недовольства политикой Порошенко ему удастся выйти во второй тур.